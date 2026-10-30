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В результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы имена

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,2 т.
В результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы имена
Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре. Источник: Днепропетровская ОВА

Российская атака на железнодорожный вокзал в Днепре 29 октября унесла жизни пятерых работников железной дороги. Среди погибших – проводницы пассажирских вагонов, администратор детского пространства и работники, которые помогали пассажирам и обеспечивали работу железнодорожного сообщения.

Имена погибших обнародовали на странице местного издания "Наше Місто Дніпро" в Facebook. Информация о погибших также опубликована на сайте "мемориала памяти Укрзалізниці".

В результате российского удара погибли пятеро железнодорожников, выполнявших разные обязанности – от помощи пассажирам до работы с детьми и обслуживания поездов.

Среди погибших – Евгений Кривко, работавший так называемым "ангелом" на вокзале. Так называют работников, которые встречают пассажиров, помогают им сориентироваться на вокзале и сопровождают людей, нуждающихся в особом внимании.

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Евгений Кривко. Источник: Мемориал памяти "Укрзалізниця".

Также погибли две проводницы пассажирских вагонов – Виктория Носикова и Екатерина Борисова.

Виктория Носикова.Источник: Мемориал памяти ''Укрзалізниця''.

Еще одной жертвой российской атаки стала Яна Шпакова, работавшая администратором детского пространства на вокзале.

Пятым погибшим был Руслан Диль – работник Синельниковского моторвагонного депо.

В результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы имена

Руслан Диль. Источник: Мемориал памяти "Укрзалізниця".

В день российской атаки Руслан Диль возвращался с запада Украины. В Днепре он должен был пересесть на электричку до Запорожья, откуда планировал добраться до родного Синельниково. Однако мужчина так и не доехал домой.

В мемориале памяти "Укрзалізниці" почтили память погибших железнодорожников. Их родным, близким и коллегам выразили соболезнования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Днепре и жилые кварталы других украинских городов. В результате ударов мирные жители погибли и получили ранения, среди них – дети.

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