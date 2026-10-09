За время регулярных ударов по территории противника только прямой ущерб составил более 25 миллиардов долларов. Генеральный штаб как-то приводил данные о том, что именно прямой ущерб врагу от ударов дип-страйк с августа 2025 по август 2026 годов составил 13,5 миллиарда долларов. Это без потерь в прифронтовой зоне и непосредственно от боевых действий на линии фронта. Эту сумму наклевали добрые птицы в своих дальних командировках. Именно это можно со всей уверенностью назвать ценником, который выставила курятнику Украина.

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Далее текст на языке оригинала.

Ворог явно не збирався платити за війну зупинкою своїх НПЗ, портів, підприємств ВПК, нафтосховищ, заводів системи "Азот" та інше. Цю ціну було виставлено лаптям без їхньої волі і навіть уявлення про те, що таке в принципі може статися в ході цієї війни. Все це, разом узяте, якраз і доводить до ус**чки дедалі більшу частину населення курника та різних багатих буратін, які вже готові підтримати будь-якого нового Пригожина, який наважиться накинути на прутіна шарф, целофановий кульок або конопляну мотузку. Якщо станеться щось подібне, змовник матиме настільки шалену підтримку, що його у кремль занесуть на руках. А тим часом – свіжі дані про те, як добрі пташки гніздяться на далеких болотах.

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Спочатку про те, що було вчора. Після ударів по двох НПЗ "Газпрому" ворог стримано розповідає, що на місці йде оцінка збитків та розпочато роботи з ліквідації наслідків атаки. Що б це не означало, але видно, що ворог таки "стурбувався2. Що стосується удару по ЛВДС під Самарою, то там вогник розійшовся не на жарт і шлейф диму розтягнувся на 290 кілометрів. Про це повідомляють не лише місцеві жителі, а й підтверджують супутникові знімки.

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Щодо атакованого вчора дата-центру "Яндекс", то сама компанія заявила, що поки не має уявлення про те, коли їй вдасться відновити роботу сервісів у повному обсязі. Швидше за все, пріоритетом буде відновлення всього того, що забезпечує стеження за лаптями з боку ФСБ, але поки що і з цим є проблеми. Ну, а супутники показують, що третина комплексу вигоріла повністю, а інші дві третини – в невідомому стані.

Як було сказано раніше, збитки саме дата-центру завдаються не лише самим вибухом та подальшою пожежею, а й гасінням пожежі. Тож навіть те, що вціліло від пожежі, не обов’язково вдасться запустити в роботу, бо вода робить свою справу не гірше від вогню. Додамо тільки те, що місцева влада тоді заявила, що на дах промислової споруди впали уламки дрона і там щось спалахнуло, але пожежники відважно гасять пожежу. За фактом, третина комплексу взагалі не має даху, бо він згорів і впав всередину будівлі, а пожежники заливали все це водою так, що там не сервери можна було ставити, а запускати акваріумних риб, щоб від цієї халабуди була б хоч якась користь. До речі, ці спостереження – не спекуляції, а досвід нещодавніх атак ворога на наші дата-центри. Напевно, лапті навіть уявити собі не могли, що в них трапиться те саме, тільки в набагато більших масштабах, бо й самі центри в них у рази більші за наші.

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А тим часом цієї ночі фестиваль вогнів продовжився і прилетів по такому самому набору цілей, що й учора. Принаймні, про це пише їхня преса:

"Українські безпілотники в ніч проти 9 жовтня атакували дата-центр "Яндексу" в Калузі. "Декілька модулів дата-центру повністю виведено з ладу. Через це частина сервісів може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюється", – повідомили у пресслужбі компанії… Дата-центр "Яндексу" в Калузі розташовано в індустріальному парку "Грабцево". Він є найпотужнішим у компанії, займає 130 тис. квадратних метрів та обслуговує внутрішні сервіси".

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Ворог явно не очікував, що йому так швидко виставлять рахунок за атаки наших дата-центрів, і ось він прилетів. І як було сказано вчора, швидше за все, це буде багатосерійна епопея з вивалюванням їхніх гігантських активів. Напевно, за ідею бити по наших дата-центрах хтось уже й нагороду отримав, але хто ж знав, що до неї буде подібний "додаток". Тож сервіси там лягають глухо, а місцева публіка вже говорить про те, що це ще не все і далі буде ще гірше у плані просадки інтернет-банкінгу.

Але й тема нафти теж знайшла своє продовження в ході сьогоднішніх польотів добрих птахів. Цього разу вони залетіли настільки далеко на північ, що на них там явно ніхто не чекав. Загалом птахи спрацювали в режимі сюрпризу, і виглядає він так:

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"Збройні сили України вранці 9 жовтня атакували місто Ухта в Республіці Комі… Під ударом опинився завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" (Ухтинський НПЗ). Дрони досягли цілі, над об’єктом піднімається дим".

Зауважимо, що вперше пташки долетіли до цього заводу в серпні 2025 року, тоді вийшло барвисте шоу, бо було уражено паливний резервуар, але виробниче обладнання тоді не постраждало. Другий удар відбувся 12 лютого 2026 року, і тоді під роздачу потрапила установка первинної переробки нафти АВТ-1. Куди прилетіло цього разу, поки що невідомо, але місцеві жителі пишуть про те, що стовп диму здіймається зовсім без жартів.

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Наскільки це комічно для республіки Комі, дізнаємося згодом, а поки що лише зазначимо, що знову відновлюється добра традиція "Жодного дня без НПЗ". У цьому випадку важливим є те, що такий далекий завод потрапив ще під одну програму: "Ніхто не забутий і ніщо не забуте". Відстань не стала на заваді добрим птахам, втім, на Омському НПЗ про це знають не з чуток. І це ще не все.

Цієї ж ночі інша зграя птахів відвідала ще одне дуже цікаве підприємство, прямо зав’язане на здатності лаптів завдавати ударів по Україні за допомогою крилатих ракет. Прилетіло по хімзаводу в смт Редкіно Тверської області курника. Гауляйтер уже підтвердив атаку і заявив, що постраждалих немає, а пожежу загасили. Але як знаємо, це один з варіантів методички, який гауляйтери повинні давати на публіку, не відхиляючись ні на слово від затвердженого тексту. А заводик цей не простий. Ось що вдалося знайти про нього у відкритому доступі.

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Основна військова продукція

Компоненти ракетного палива "Децилін-М"

Використовуються для крилатих ракет Х-55 і Х-101, які застосовуються для ударів по Україні.

Це ключовий продукт заводу, підтверджений кількома незалежними джерелами.

Присадки до дизельного пального

Використовуються у військовій техніці та забезпечують стабільність роботи двигунів в умовах низьких температур та високих навантажень.

Добавки до авіаційного гасу

Застосовуються в авіації, включаючи літаки, що несуть ракети Х-55/Х-101.

Спеціалізована хімічна продукція для ракетної та авіаційної промисловості

Завод випускає понад 40 видів хімічних компонентів подвійного призначення, включаючи матеріали для авіаційного і ракетного палива, технологічні суміші та реактиви для оборонних підприємств.

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ЕПІЛОГ

Словом, уперше за довгі десятиліття Україна виставила лаптям правдиву ціну, і вони змушені її платити. І, що важливо, це – не остаточна, а лише поточна ціна, а факт того, що ворог уже був змушений заплатити, має як миттєві, так і довгострокові наслідки. І якщо миттєві можна порахувати як пряму та супутню шкоду, то довгострокові діятимуть десятиліттями, і ще невідомо, чим воно вилізе лаптям завтра, через рік чи десять років. Але тут важливе те, що хтось таки наважився виставити рахунок, від якого лаптям нікуди подітися.

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