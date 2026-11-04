Поражено 47 складов, десятки пунктов управления и не только: в Минобороны раскрыли данные о результатах middle strike в октябре

Силы обороны Украины в течение октября 2026 года продолжали систематически наносить удары по военным объектам российской армии средствами middle strike. Согласно опубликованным данным, только за прошлый месяц защитники поразили десятки складов, пунктов управления, объектов противовоздушной обороны и инфраструктуры ударных беспилотников противника.

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О результатах украинских ударов сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве также рассказали, какие именно военные объекты российской армии были целями Сил обороны и какого масштаба удалось достичь благодаря поражениям.

Каких результатов middle strike достигли в октябре

По опубликованным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение октября Силы обороны поразили:

19 средств ПВО, РЭБ и радиолокационных станций (РЛС);

20 объектов инфраструктуры ударных беспилотников;

27 пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

47 складов боеприпасов, топлива и материально-технических средств.

Кроме того, украинские военные нанесли восемь ударов по ремонтным объектам и 36 – по местам сосредоточения живой силы российских войск.

Поражение инфраструктуры российских ударных БпЛА

В течение октября Силы обороны атаковали склады беспилотников в Бердянске, Северодонецке и Свердлове. Также подтверждено повреждение четырех хранилищ БпЛА в районе Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма.

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28 октября в районе Навля Брянской области РФ поражены три объекта инфраструктуры ударных беспилотников: склад дронов "Герань", дронопорт и склад горюче-смазочных материалов.

Такие удары направлены на снижение возможностей российской армии накапливать и запускать ударные беспилотники для атак по Украине, в частности по ее гражданской инфраструктуре.

Ослабление российской противовоздушной обороны

Среди пораженных в октябре целей – три зенитных комплекса: "Бук-М3" в Запорожской области, "Панцирь-С1" в Краснодарском крае и "Тор-2М" в Курской области РФ. Кроме того, под удары попали десять радиолокационных станций и шесть станций радиоэлектронной борьбы в Брянской, Курской и Белгородской областях России.

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В Минобороны отметили, что поражение этих средств ослабляет противовоздушную оборону противника и расширяет возможности Сил обороны применять беспилотные системы.

Поражение пунктов управления и связи оккупантов

Среди целей украинских военных были пункты управления и командно-наблюдательные пункты российских подразделений в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории РФ.

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Отдельно поражены узлы связи и телекоммуникационная инфраструктура, в частности в районах Донецка и Мелитополя. Также под удар попали две телекоммуникационные вышки в Крыму.

Это должно затруднить обмен информацией, координацию подразделений и управление российскими войсками на поле боя.

Нарушение логистики и снабжения российской армии

В течение месяца Силы обороны поражали склады боеприпасов, топлива и материально-технических средств в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

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Еще одной целью стал железнодорожный мост через реку Унеча в Брянской области РФ. Его поражение должно затруднить снабжение российских войск боеприпасами, топливом и техникой.

Поражение складов и транспортной инфраструктуры направлено на сокращение запасов противника и затруднение обеспечения его подразделений на фронте.

Удары по ремонтным базам, технике и личному составу

В октябре под удары попали ремонтные объекты российской армии в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, а также на территории РФ. Среди них – база ремонта пусковых установок и транспортно-заряжающих машин комплекса "Искандер-М" в Курской области и база ремонта автомобильной техники и бронированных машин группировки войск "Юг" в районе Суходольска.

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Кроме того, поражены два района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 36 мест сосредоточения живой силы противника. Среди целей были военнослужащие подразделения беспилотных систем "Рубикон" в Запорожской области.

Такие удары должны сокращать ресурсы российской армии, затруднять ремонт поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения.

Напомним, в 2026 году Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины законтрактовало более чем на 300% больше беспилотников, чем за предыдущий год. Министр обороны Евгений Хмара пояснил, что дроны middle strike используют для уничтожения экипажей вражеских БпЛА, логистики и пунктов управления российской армии.

Как писал OBOZ.UA, 28 октября и в ночь на 29 октября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам инфраструктуры российских ударных беспилотников в Брянской области РФ. В районе населенного пункта Нявля был поражен склад дронов "Герань", дронопорт и склад горюче-смазочных материалов.