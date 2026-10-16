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Поражены две РЛС, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника: подробности от Генштаба ВСУ

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Поражены две РЛС, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника: подробности от Генштаба ВСУ
Поражены две РЛС, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника: подробности от Генштаба ВСУ

15 октября и в ночь на 16 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов. В частности,были поражены две радиолокационные станции захватчиков, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

Украинские военные продолжают наносить врагу потери, уничтожая военные цели.

Так, на этот раз в Брянской области РФ были поражены две радиолокационные станции: в районах Озарьонного и Трубчевска.

Кроме того, в районе Новозыбкова Брянской области была поражена станция радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

На территории временно оккупированного Крыма, в районе Оленевки, были поражены две телекоммуникационные вышки с антенным оборудованием.

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