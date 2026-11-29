Поражено одно из крупнейших предприятий химпрома РФ: в ГУР озвучили детали удара по Тольятти
В ночь на 29 ноября 2026 года операторы дальнобойных дронов Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по одному из важных предприятий ВПК государства-агрессора России. Целью атаки стал завод "КуйбышевАзот", расположенный в городе Тольятти Самарской области.
На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.
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