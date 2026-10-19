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Поражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во Владимире

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 3,6 т.
Поражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во Владимире
Последствия атаки Сил обороны в российском Владимире

Аналитики раскрыли последствия удара Сил обороны Украины по дата-центрам российской компании "Яндекс" в городе Владимир 11 октября. В результате операции повреждения получили пять помещений, три из которых, по всей видимости, имеют критические разрушения.

Под удар также попал один из суперкомпьютеров "Яндекса". Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+.

Последствия украинской операции

Как отметили аналитики, на обнародованном спутниковом снимке заметны повреждения пяти из восьми помещений дата-центра. Три из них, вероятно, получили критические разрушения.

Поражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру ''Яндекса'' во Владимире

Спутниковый снимок

Среди пострадавших объектов – суперкомпьютер "Галушкин". Он является одним из самых мощных в компании "Яндекс". Его использовали для обучения и работы флагманской языковой модели искусственного интеллекта YandexGPT, а также для поддержки голосового помощника "Алиса".

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Что предшествовало

В ночь на 11 октября Силы обороны Украины нанесли удар по дата-центру российской компании "Яндекс" во Владимире. Это уже третий объект компании, подвергшийся атаке.

Поражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру ''Яндекса'' во Владимире

Кадр из Владимира

После попаданий на территории разразился масштабный пожар, а город окутал дым. Работа дата-центра была приостановлена, а более 80 сервисов "Яндекса" стали недоступными. Мощность объекта составляет 50 МВт, он рассчитан на размещение 2880 IT-стоек.

Поражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру ''Яндекса'' во Владимире

Кадр из Владимира

Поражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру ''Яндекса'' во Владимире

Карта. Источник: Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября дроны впервые атаковали дата-центры российского "Яндекса" в Рязанской области. Тогда массово вышли из строя сайты кремлевских пропагандистов. На следующий день поступила информация о дата-центре в Калуге: он получил повреждения.

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