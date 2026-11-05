Правительство изменило правила работы частной ПВО: бизнесу разрешили сбивать дроны над чужими заводами и складами

Кабинет Министров Украины расширил возможности предприятий, которые участвуют в экспериментальном проекте частной противовоздушной обороны. Это позволит бизнесу не только защищать собственные производственные мощности, но и помогать прикрывать объекты других предприятий.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании по инициативе Министерства обороны Украины. Это должно усилить защиту критической инфраструктуры на фоне российских воздушных атак.

Решение предусматривает обновление правил участия предприятий в проекте, расширение возможностей использования средств ПВО и снижение минимального возраста участников таких групп. При этом частная противовоздушная оборона, как и прежде, будет работать под контролем военного командования.

Защита предприятий

В ведомстве отметили, что решение призвано укрепить возможности украинской ПВО и позволить предприятиям эффективнее защищать свои объекты.

Одно из главных нововведений – возможность для предприятий, уже присоединившихся к проекту, защищать не только собственные территории. Теперь они смогут брать под защиту заводы, склады и другие объекты других компаний на основании соответствующих договоров.

Также правительство предусмотрело возможность передавать средства противовоздушной обороны в пользование между уполномоченными предприятиями. Для этого понадобится совместное решение с командованием Воздушных сил ВСУ.

Правительство также расширило перечень предприятий, которые могут присоединиться к экспериментальному проекту. Среди новых критериев – статус резидента Defence City и/или признание Министерством обороны компании критически важной.

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Еще одно изменение касается состава групп частной ПВО. Теперь в них разрешено использовать пилотируемые воздушные суда.

Отдельно урегулировали применение дронов-перехватчиков. В частности, предприятиям разрешили использовать боевые части и электродетонаторы.

Кроме того, правительство снизило минимальный возраст участников групп противовоздушной обороны предприятий с 21 до 18 лет.

Как работает проект

Проект частной ПВО реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506.

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Он дает предприятиям возможность дополнительно защищать работников, производственные мощности и объекты энергетики, которые регулярно становятся целями российских атак беспилотников.

При этом частные группы не действуют самостоятельно. Их работа проходит под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, группы частной ПВО начали боевую работу весной 2026 года. По состоянию на середину октября к экспериментальному проекту присоединились почти 100 предприятий. Эти группы уже уничтожили более 60 воздушных целей. Среди них – ударные беспилотники типа Shahed и разведывательные дроны Zala.