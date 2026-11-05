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Правительство изменило правила работы частной ПВО: бизнесу разрешили сбивать дроны над чужими заводами и складами

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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Защитники неба Украины
Оккупанты атаковали Украину. Источник: Зенитная ракетная Херсонская бригада

Кабинет Министров Украины расширил возможности предприятий, которые участвуют в экспериментальном проекте частной противовоздушной обороны. Это позволит бизнесу не только защищать собственные производственные мощности, но и помогать прикрывать объекты других предприятий. 

Соответствующее решение правительство приняло на заседании по инициативе Министерства обороны Украины. Это должно усилить защиту критической инфраструктуры на фоне российских воздушных атак.

Решение предусматривает обновление правил участия предприятий в проекте, расширение возможностей использования средств ПВО и снижение минимального возраста участников таких групп. При этом частная противовоздушная оборона, как и прежде, будет работать под контролем военного командования.

Защита предприятий

В ведомстве отметили, что решение призвано укрепить возможности украинской ПВО и позволить предприятиям эффективнее защищать свои объекты.

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Одно из главных нововведений – возможность для предприятий, уже присоединившихся к проекту, защищать не только собственные территории. Теперь они смогут брать под защиту заводы, склады и другие объекты других компаний на основании соответствующих договоров.

Также правительство предусмотрело возможность передавать средства противовоздушной обороны в пользование между уполномоченными предприятиями. Для этого понадобится совместное решение с командованием Воздушных сил ВСУ.

Правительство также расширило перечень предприятий, которые могут присоединиться к экспериментальному проекту. Среди новых критериев – статус резидента Defence City и/или признание Министерством обороны компании критически важной.

Еще одно изменение касается состава групп частной ПВО. Теперь в них разрешено использовать пилотируемые воздушные суда.

Отдельно урегулировали применение дронов-перехватчиков. В частности, предприятиям разрешили использовать боевые части и электродетонаторы.

Кроме того, правительство снизило минимальный возраст участников групп противовоздушной обороны предприятий с 21 до 18 лет.

Как работает проект

Проект частной ПВО реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506.

Он дает предприятиям возможность дополнительно защищать работников, производственные мощности и объекты энергетики, которые регулярно становятся целями российских атак беспилотников.

При этом частные группы не действуют самостоятельно. Их работа проходит под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, группы частной ПВО начали боевую работу весной 2026 года. По состоянию на середину октября к экспериментальному проекту присоединились почти 100 предприятий. Эти группы уже уничтожили более 60 воздушных целей. Среди них – ударные беспилотники типа Shahed и разведывательные дроны Zala.

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