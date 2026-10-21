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"Всю свою жизнь посвятила детям": появились подробности о женщине, погибшей под завалами в результате удара РФ по Славянску. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
318
"Всю свою жизнь посвятила детям": появились подробности о женщине, погибшей под завалами в результате удара РФ по Славянску. Фото
Женщина помогала людям, оказавшимся в тяжелой ситуации

В результате российского обстрела Славянска погибла Ольга Билецкая, супруга доцента Донбасского государственного педагогического университета Алексея Билецкого. Женщина посвятила жизнь работе с детьми и помощи людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

До полномасштабного вторжения она работала учительницей, а с 2023 года занималась волонтерством. О гибели Ольги Билецкой сообщили ректорат и коллектив Донбасского государственного педагогического университета, в частности факультет профессионально-педагогического образования.

Чем занималась Ольга Билецкая

Женщина погибла под завалами дома в результате российского обстрела. До полномасштабного вторжения Ольга Билецкая работала учительницей цикла искусств в Николаевской школе-интернате.

В 2023 году она стала волонтером и сотрудничала с организациями "Ангелы Спасения", ADRA Ukraine и ОО "СпівДія". Женщина помогала людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах, и до последнего оставалась там, где была нужна её поддержка.

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С 2025 года Ольга Билецкая работала помощницей воспитателя в детском саду, где заботилась о детях с особыми образовательными потребностями.

Муж вспомнил Ольгу Билецкую теплыми словами

Алексей Билецкий вспомнил жену как человека, который дарил тепло другим.

"Она была светлым и теплым человеком. Она была солнышком, которое делилось своим теплом", — сказал он.

На факультете профессионально-педагогического образования выразили соболезнования коллеге, родным и близким погибшей и отметили, что разделяют их боль из-за невосполнимой утраты.

"Светлая память Ольге Станиславовне… Искренние соболезнования нашему коллеге и всем, кто вместе с нами переживает эту боль утраты!" — говорится в сообщении университета.

''Всю свою жизнь посвятила детям'': появились подробности о женщине, погибшей под завалами в результате удара РФ по Славянску. Фото

Ольга Билецкая. Источник: факультет профессионально-педагогического образования

''Всю свою жизнь посвятила детям'': появились подробности о женщине, погибшей под завалами в результате удара РФ по Славянску. Фото

Сообщение. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В Славянске оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома. Только за сутки россияне убили в городе 6 человек.

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