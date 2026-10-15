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В Одессе российский дрон попал в жилой многоэтажный дом: первые подробности. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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В Одессе российский дрон попал в жилой многоэтажный дом: первые подробности. Фото
Последствия обстрела. Источник: Одесская областная администрация.

В ночь на 15 октября российские войска атаковали Одессу, поразив беспилотником жилой многоэтажный дом. В результате удара в здании поврежден фасад, выбиты окна и двери.

На месте попадания работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Одессе российский дрон попал в жилой многоэтажный дом: первые подробности. Фото

Обстрел Одессы. Источник: Одесская областная государственная администрация.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

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В Одессе российский дрон попал в жилой многоэтажный дом: первые подробности. Фото

Обстрел Одессы. Источник: Одесская областная государственная администрация.

6 октября российские войска нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили, по предварительным данным, пять человек пострадали.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября российские оккупационные войска дважды атаковали Одессу реактивными дронами. Целью врага стало административное здание, а позже — двухэтажный жилой дом. Предварительной информации о погибших или пострадавших не поступало.

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