В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: под ударом оказался оператор связи. Видео

В оккупированном Донецке 3 ноября прогремела серия взрывов. Под ударом оказался оператор мобильной связи "Феникс", который использует оборудование, незаконно присвоенное у "Киевстара" после оккупации города.

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По предварительной информации, зафиксировали как минимум три попадания. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Что известно о взрывах в Донецке 3 ноября

По имеющейся информации, удар нанесли по оператору связи "Феникс". Отмечается, что он использует оборудование, которое после оккупации Донецка было незаконно присвоено у компании "Киевстар".

Сообщают как минимум о трех попаданиях. После взрывов в городе возникли перебои с мобильной связью.

В Донецке продолжаются атаки на телекоммуникационную инфраструктуру

Атака на "Феникс" стала очередным эпизодом серии ударов по телекоммуникационной инфраструктуре, которую используют оккупанты.

В сообщении отмечают, что оккупационная связь в Донецке переживает сложный период.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября в оккупированном Луганске прогремела серия мощных взрывов. После атаки БПЛА в городе начался масштабный пожар в Центральном районе. Также на фоне атаки фиксировали перебои с интернетом.