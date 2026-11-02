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В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
381
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео
В Луганске ночью было громко. Источник: Exilenova+.

В ночь на 2 ноября во временно оккупированном Луганске гремели многочисленные взрывы. Захваченный россиянами город атаковали дроны, активно работала российская ПВО.

Однако остановить украинские БПЛА оккупанты не смогли: по предварительным данным, под удар попала Луганская телефонная компания. Об этом рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Атака на Луганск

Взрывы в Луганске гремели среди ночи.

"Луганск атакуют БПЛА. Сообщают о многочисленных взрывах", – писали в Exilenova+ вскоре после 3 часов.

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Под удар, по предварительным данным, попала Луганская телефонная компания, отмечали в Exilenova+.

В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео

Атакован Луганск

Атака на Луганск, очевидно, стала еще одним этапом более широкой кампании по уничтожению связи оккупантов на ВОТ.

Так, десятки взрывов прогремели в Луганске 21 октября. Тогда под ударом оказались связь и ІТ-инфраструктура. Этой атаке предшествовала аналогичная в Донецке.

Уже 29 октября в Луганске снова было шумно: после серии взрывов начались перебои с интернетом.

Как рассказывал OBOZ.UA, Силы обороны атаковали логистический хаб армии РФ в оккупированном Луганске

Пожары, вспыхнувшие в местах прилетов, было видно издалека.

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