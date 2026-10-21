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В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
2,3 т.
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото
Удар по Луганску

Ночью 21 октября во временно оккупированном Россией Луганске раздались десятки взрывов. Под ударом оказалось здание "Укртелекома", где после 2014 года разместился созданный захватчиками оператор связи "Лугаком", а также ІТ-инфраструктура.

Вспыхнул мощный пожар. Кадр с места атаки опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Громкой оказалась ночь на 21 октября для жителей оккупированного Луганска: по сообщениям местных жителей, там прогремели десятки взрывов.

Как сообщает Exilenova+, Силы обороны нанесли удар по зданию, где до оккупации располагался "Укртелеком".

"Атака на здание "Лугаком", Центр телекоммуникационных услуг и Центр информационных технологий и технического обеспечения. "Лугаком"предоставляет услуги мобильной связи, доступа к интернету и передачи данных на оккупированной Луганщине", – подчеркнули в Exilenova+.

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В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

Подверглось нападению бывшее здание "Укртелекома" в Луганске

В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

На месте вспыхнул пожар. Источник: Supernova+

Там добавили, что ночные удары по Луганску, по всей видимости, являются частью более широкой кампании.

"Вчера подобный удар вы уже видели в оккупированном Донецке, где ударники атаковали здание, с адресом которого связаны десятки организаций, в частности операторы связи и интернет-провайдеры", – отметили в канале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты провели расследование, которое подтвердило ликвидацию 20 офицеров РФ в Донецке в результате удара ВСУ. Это стало крупнейшей из известных потерь в "верхушке" штабов за одну атаку. Все ликвидированные российские офицеры известны поименно.

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