В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: начались перебои с интернетом. Видео

В ночь на 29 октября в оккупированном Луганске прогремела серия мощных взрывов. После атаки БПЛА в городе начался масштабный пожар в Центральном районе.

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Также на фоне атаки фиксировали перебои с интернетом. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Последствия атаки

По информации мониторинговых каналов, целью дроновой атаки стала инфраструктура компании "Лугаком". Сразу после первых прилетов в оккупированном областном центре начались перебои с интернетом.

Сайт компании активен, однако, согласно сообщениям в соцсетях, пополнение счета и личный кабинет по состоянию на утро 29 октября недоступны. В компании "Лугаком" заявили, что "специалисты уже занимаются восстановлением доступа ко всем услугам".

Что известно о цели атаки

"Лугаком" – это подконтрольный оккупационной администрации телекоммуникационный оператор, созданный на захваченной территории Луганской области. Компания была создана в 2015 году оккупационными властями на базе захваченной инфраструктуры украинских операторов связи, в первую очередь "Киевстар" и "Vodafone Украина", и оборудования местной фиксированной сети. Из-за незаконного статуса оператор изначально работал без международных и использовал маршрутизацию через российские каналы.

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Оккупационный оператор пытается обходить международную изоляцию и оформлять цифровые ресурсы с помощью ООО "Телематика". Международный европейский интернет-регистратор RIPE NCC не признает юрисдикцию "ЛНР". Чтобы получать диапазоны IP-адресов и регистрировать домены, оккупационные структуры использовали юрлица-посредники (прокладки), зарегистрированные в Ростовской области. Данное юрлицо находится под жесткими международными санкциями.

Главные истории дня

Напомним, в ночь на 29 октября украинские дроны массированно атаковали Московскую область и другие регионы РФ. В результате операции работа аэропортов была парализована, вследствие чего два самолета, летевших из Турции в Москву, развернули обратно.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Воронеже ночью и утром 26 октября звучали взрывы. Город оказался под атакой Сил обороны: зафиксировали несколько очагов пожаров. В частности, под удар попал крупный торгово-деловой комплекс "Галерея Чижова", поражены также мост, авиационный и химический заводы.