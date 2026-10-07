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В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 1,8 т.
В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые
В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека. Источник: Суспільне радіо

Утром 7 октября российская оккупационная армия нанесла удары по городу Александрия Кировоградской области. В результате обстрела погибли двое мирных жителей.

Также о трех пострадавших, еще один человек не выходит на связь. Об этом сообщили в Кировоградской областной военной администрации.

Последствия утренней атаки

Сначала в ОВА сообщали об одной жертве российской атаки. Однако по состоянию на 11:00 стало известно о двух погибших и троих раненых в Александрии. Еще один человек на связь не выходит.

В городе произошло повреждение крыши частного жилого дома. Обследование территории продолжается, информация о последствиях уточняется.

Также пострадали другие населенные пункты Кировоградской области. В Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории. Обошлось без пострадавших. На местах происшествия привлечены все соответствующие экстренные и коммунальные службы.

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В областном управлении ГСЧС заявили, что поиски пропавшего человека продолжаются. Спасатели отметили, что вражеская атака привела к разрушениям и пожарам на трех локациях в Александрийском районе.

На одной из них поврежден промышленный объект, где возник пожар на площади в 2 тысячи кв. метров. Возгорание также зафиксировано еще на двух локациях. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые

Оккупанты убили человека. Источник: ГСЧС

В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые

Последствия обстрела в Александрии. Источник: ГСЧС

В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые

В Александрии вспыхнул пожар после обстрела. Источник: ГСЧС

В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые

Враг атаковал Александрию. Источник: ГСЧС

В Александрии в результате атаки РФ погибли два человека, есть раненые

Последствия обстрела в Александрии. Источник: ГСЧС

Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.

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