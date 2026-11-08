В России и на ВОТ Украины: Силы обороны поразили сразу четыре пункта управления дронами оккупантов

За минувшие сутки украинские военные поразили четыре пункта управления беспилотниками оккупантов. Под удар попали цели на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также в Брянской области РФ.

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Одной из пораженных целей стал пункт управления БПЛА подразделения "Рубикон" в Бердянске. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Что известно

Наиболее ценной целью в Генштабе назвали объект во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Там украинские военные поразили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками подразделения из состава российского центра "Рубикон".

Это подразделение относится к числу наиболее боеспособных российских центров беспилотников. По данным Генштаба, его операторы также атакуют гражданское население в прифронтовых населенных пунктах.

Еще два пункта управления беспилотниками российской армии украинские военные поразили вблизи Олешек в Херсонской области и в районе Белицкого в Донецкой области.

Четвертый объект находился уже на территории страны-агрессора. Речь идет о пункте управления БПЛА в районе Александровского Брянской области.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны нанесли удар по способности России продолжать ракетный террор украинцев. В Брянской области 6 ноября были поражены сразу две пусковые установки ОТРК "Искандер".

Также стало известно, что украинские военные поразили два склада боеприпасов российских оккупантов в Запорожской области. Также под удар попали пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов противника в Донецкой области.

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