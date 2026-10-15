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В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 2,9 т.
В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото
В Украине ликвидировали гражданина Филиппин Маламбахе Сабтара Сабанала. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/Главное управление разведки МО Украины

В Украине ликвидировали гражданина Филиппин Маламбахе Сабтара Сабанала, который подписал контракт с российской армией и участвовал в боевых действиях в Донецкой области. Иностранный наемник был уничтожен в конце июля во время штурмовых действий вблизи Константиновки — менее чем через два месяца после зачисления на военную службу.

Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 39-летний филиппинец подписал контракт с российской армией 16 июня 2026 года в Рязани, а уже в начале июля его отправили на временно оккупированную территорию Украины.

Что известно о наёмнике с Филиппин

Маламбахе Сабтар Сабанал (Malambahe Sabtar Sabanal) родился 25 октября 1986 года в муниципалитете Лабасон на острове Минданао. По информации ГУР, он заключил контракт с российской армией сроком на один год. Ответственным за оформление документов был лейтенант В. Романов.

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В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин. Источник: Telegram/Главное управление разведки Минобороны Украины

После подписания контракта филиппинца направили в учебный центр, где он пробыл всего полторы недели. Там наемник пытался освоить стрелковые навыки, после чего его отправили на фронт.

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото

В Украине ликвидировали наёмника из Филиппин. Источник: Telegram/Главное управление разведки Минобороны Украины

В конце июля Сабанала был ликвидирован во время штурмовых действий вблизи Константиновки в Донецкой области. Об обстоятельствах его пребывания на фронте свидетельствует переписка с другим наёмником российской оккупационной армии, который, вероятно, также является гражданином Филиппин.

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин. Источник: Telegram/Главное управление разведки Минобороны Украины

Наемник жаловался на атаки украинских дронов

Как отметили в ГУР, в сообщении от 28 июля, за несколько дней до своей гибели, Сабанал жаловался на постоянные атаки украинских беспилотников и ликвидацию своего сослуживца. На фотографиях вместе с ним также запечатлены другие наемники, которые, вероятно, являются гражданами Филиппин.

Украинская разведка подчеркнула, что филиппинец присоединился к российской оккупационной армии, несмотря на предостережения правительства своей страны и требования местного законодательства. В ГУР считают, что обещания заработать деньги не стоят риска погибнуть в войне против Украины.

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин. Источник: Telegram/Главное управление разведки Минобороны Украины

В ГУР также напомнили, что 12 августа 2026 года сообщили об идентификации еще одного уничтоженного наемника из Филиппин — Джерика Джумадила Ундола (Jeric Jumadil Undol), 1989 года рождения.

В целом разведке известно как минимум о трёх гражданах Филиппин, погибших, сражаясь на стороне России.

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин, воевавшего на стороне России: в ГУР раскрыли данные об оккупанте. Фото

В Украине ликвидировали наемника из Филиппин. Источник: Telegram/Главное управление разведки Минобороны Украины

Напомним, что Россия активно привлекает иностранцев к войне против Украины, в частности граждан стран Латинской Америки. В 2026 году количество военных из этого региона, попавших в украинский плен, существенно возросло.

Как писал OBOZ.UA, сотни иностранцев, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, столкнулись с неопределенностью относительно своего дальнейшего статуса. Москва не спешит возвращать наемников, а в отдельных случаях они не могут вернуться ни в Россию, ни в свои страны.

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