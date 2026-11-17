Украинская компания Quantum Wiy Industries представила обновленную серийную версию скоростного дрона-перехватчика SPYS, конструкцию которого доработали после испытаний и отзывов боевых экипажей. Разработчики изменили аэродинамику беспилотника, усилили электронику и увеличили дальность полета до 45 км, сохранив взлетную массу на уровне 4,6 кг.

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Также дрон получил более мощную боевую часть, функции автоматического взлета и выхода в район цели, а также возможность возвращаться для повторного использования. Об обновлении разработки представитель компании рассказал в интервью изданию "Мілітарний".

Что изменили в конструкции SPYS

Разработчики финализировали конструкцию и подготовили беспилотник к серийному производству с учетом отзывов военных, которые тестировали первые прототипы против реактивных целей. Главным направлением доработки стала аэродинамика: дрон получил более узкие крылья, измененную переднюю часть корпуса и иначе организованные воздухозаборники. Также переработали антенну, которая в предыдущей версии создавала значительное сопротивление воздуха.

Изменили и цвет корпуса – вместо черного пластика теперь используют белый. Во время эксплуатации выяснилось, что на летнем солнце черный дрон мог нагреваться до 80 °C, создавая критическую тепловую нагрузку на электронику.

"И это было неожиданно, потому что температура воздуха у вас может быть там 38–40, но реально черный дрон, который лежит на солнце, может нагреваться до 80", – рассказал представитель компании.

Корпус по-прежнему изготавливают методом 3D-печати, что позволяет быстро вносить конструктивные изменения. Для массового производства также сократили количество отдельных деталей, увеличили количество винтовых соединений и разделили беспилотник на блоки для контроля качества. Конструкция предусматривает использование взаимозаменяемых компонентов от разных производителей, в частности камер, видеопередатчиков, батарей и моторов.

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Дальность полета и скорость обновленного перехватчика

Взлетная масса SPYS составляет 4,6 кг. При этом вес боевой части увеличили с 300 до 500 граммов. Вместо самодельных зарядов, которыми ранее оснащали дрон военные, беспилотник получил штатную кодифицированную фугасную боевую часть фабричного производства с взрывателем и безопасной тарой для хранения.

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Ее задача – повредить корпус вражеского беспилотника, нарушить его геометрию и заставить потерять скорость или спровоцировать детонацию боевой части.

Дальность перехватчика увеличили с 33 до 45 км. Стабильная максимальная скорость превышает 450 км/ч, а во время испытаний на полигоне фиксировали показатель до 500 км/ч.

Какие функции автоматизировали

В SPYS усилили силовую часть электроники, благодаря чему беспилотник стал более предсказуемым на высоких скоростях. Это также позволило использовать его повторно: если цель не удалось найти, дрон может вернуться на посадку, а после зарядки батареи снова отправиться на задание.

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Кроме того, разработчики добавили автоматический взлет и выход в район цели. Интеграция с радиолокационными станциями и системой Sky Map позволяет бортовому программному обеспечению рассчитывать вероятную точку перехвата с учетом скорости и траектории цели. На маршевом участке дрон может самостоятельно следовать к заданной точке без участия оператора.

Для работы в условиях подавления спутниковой навигации реализовали систему радиомаяков. Она определяет координаты беспилотника методом триангуляции, а наземная станция управления автоматически поворачивает антенну в его сторону, чтобы поддерживать стабильный сигнал.

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Сколько украинских компонентов используют в SPYS

По словам представителя Quantum Wiy Industries, уровень локализации компонентной базы обновленного перехватчика составляет 70–80%. В частности, на беспилотник устанавливают украинскую тепловизионную камеру.

Также в бортовом компьютере предусмотрели возможность дальнейшего обновления программного обеспечения. В будущем компания планирует реализовать функцию автоматического захвата и перехвата целей на встречном курсе.

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