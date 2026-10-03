В Украине впервые уничтожили российскую ''Бандероль'' с помощью авиационной пушки

Украинский пилот на одном из уже переданных Украине французских истребителей Mirage 2000-5F сбил российскую малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль" с помощью пушки этого самолета. Это первый случай как для украинского воздушного пространства, так и для европейских, в частности, французских истребителей.

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Об этом заявляют в сообществе French Aid to Europe ("Французская помощь Европе", – OBOZ.UA). Но где и когда это произошло, неизвестно, в сообществе лишь отмечают, что это было ранее.

Что произошло

"Дополнительная информация: Mirage 2000-5F стал первым западным истребителем, который уничтожил российскую крылатую ракету S8000 "Бандероль" своей пушкой. В 2025 году Франция передала Киеву четыре Mirage 2000-5F из запасов своих Военно-воздушных сил", – отмечают в French Aid to Europe.

В сообществе также объясняют, почему об этом случае не сообщили ни украинские защитники, ни французская сторона.

Дело в том, что Вооруженные силы Франции "намеренно держат в секрете боевые характеристики истребителей Mirage, переданных Украине, несмотря на их эффективность". Так или иначе, французские военные разрешают публиковать только кадры ударов с "Миражей" высокоточными управляемыми "умными" бомбами AASM.

Чем была сбита "Бандероль"

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Основным пушечным вооружением истребителя Mirage являются две 30-мм автоматические авиационные пушки DEFA 554, встроенные в фюзеляж самолета.

Общий боекомплект истребителя составляет 125 снарядов на каждую пушку, скорострельность которых достигает 1800 выстрелов в минуту. Для ведения огня используются осколочно-фугасные и бронебойно-зажигательные боеприпасы калибра 30х113 мм, начальная скорость полета которых составляет около 815 м/с.

О чем речь

Главные истории дня

Российскую S8000 "Бандероль" на Западе называют ракетой, в Воздушных Силах ВСУ – барахтающимся боеприпасом, а сами россияне – то дроном, то крылатой ракетой. На самом деле это – гибрид, сочетающий в себе характеристики дрона-камикадзе и крылатой ракеты.

Длина ракеты составляет около 5 метров, диаметр корпуса – примерно 30 сантиметров, а размах крыльев и стабилизаторов – около 2,2 метра. S8000 оснащена китайским турбореактивным двигателем, поэтому крейсерская скорость "Бандероли" составляет 500–560 км/ч.

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В 2026 году российские захватчики расширили применение S8000 "Бандероль", предназначенной для нанесения ударов по целям на большом расстоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в воздушном пространстве Украины и раньше сбивали эти "Бандероли", которыми так хвалятся захватчики. Напомним, например, как истребитель Воздушных Сил на предельно малой высоте сбил такую "Бандероль" с помощью ракеты Р-60. И хотя боевую задачу по противовоздушной обороне выполнил летчик на модернизированном МиГ-29МУ1, российский "дрон-ракета" был уничтожен с помощью уже морально устаревшей ракеты Р-60.