В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим

В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули тела 252 погибших, которых российская сторона считает украинскими военнослужащими. В дальнейшем специалисты проведут необходимые мероприятия для идентификации репатриированных.

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Об этом в Telegram сообщили Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Служба безопасности Украины. Там также опубликовали соответствующие кадры репатриационных мероприятий.

Что известно о репатриации

В Службе безопасности Украины уточнили, что репатриация стала результатом совместной и скоординированной работы нескольких государственных ведомств. К ней присоединились Объединенный центр при СБУ, Координационный штаб, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие структуры сектора безопасности и обороны.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и обеспечат идентификацию репатриированных тел.

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В СБУ подчеркнули, что за каждым таким возвращением стоит сложная межведомственная работа. Ее цель – вернуть павших защитников домой, чтобы их семьи могли достойно попрощаться с родными.

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Перевозку репатриированных в специализированные государственные учреждения обеспечивает личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Военнослужащие также организуют передачу тел правоохранителям и специалистам судебно-медицинской экспертизы.

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В Координационном штабе отдельно поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие и поддержку репатриационных мероприятий.

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Напомним, в сентябре 2026 года в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежали украинским гражданам, в частности военнослужащим. Для установления личностей репатриированных планировалось провести необходимые экспертизы и идентификацию.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве внутренних дел опровергли информацию о якобы репатриации 1210 тел украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения являются фейковыми, и призвали граждан доверять исключительно официальным источникам.