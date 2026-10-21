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В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
903
В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото
В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Ночью 21 октября российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Умани Черкасской области. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения на нескольких локациях.

Одной из целей оккупантов стал гипермаркет, также повреждены жилые дома. Об этом сообщили в Черкасской областной военной администрации.

Последствия ночного террора

По информации ОВА, известно, что в результате вражеской атаки разрушен частный дом. Пожар там уже был ликвидирован.

Вследствие атаки один человек травмирован. Медики предоставили помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Также вражеские дроны попали по зданию гипермаркета и его территории, в результате чего тоже возник пожар. На другой локации взрывной волной поврежден отель.

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В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Уничтоженный гипермаркет. Источник: Суспільне Черкаси

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Разрушенный дом. Источник: Черкасская ОВА

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Оккупанты атаковали Умань. Источник: Черкасская ОВА

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

В гипермаркете возник пожар. Источник: Черкасская ОВА

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

На месте атаки работали спасатели. Источник: Черкасская ОВА

В областном управлении полиции подтвердили, что в результате попадания поврежден частный жилой дом. Также там уточнили, что здание гипермаркета повредили обломки вражеских БПЛА, а не прямое попадание.

Последствия обстрела фиксируют на нескольких локациях. Окончательные данные станут известны после обследования локаций взрывотехниками полиции и следственно-оперативными группами.

На местах происшествия работают все необходимые службы. Полицейские, спасатели и медики продолжают выполнять свои задачи, обследование территорий продолжается.

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Умань атаковали беспилотники. Источник: Национальная полиция Украины

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

На месте атаки работали спасатели. Источник: Национальная полиция Украины

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Враг удари по Умани. Источник: Национальная полиция Украины

В Умани в результате атаки РФ разрушен частный дом, есть прилет по зданию гипермаркета. Фото

Последствия атаки. Источник: Национальная полиция Украины

Напомним, 21 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из вражеских ударных дронов поразил здание Кременчугского национального университета им. М. Остроградского.

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, еще двое гражданских, в том числе ребенок, получили ранения. Повреждены две многоэтажки, учебное учреждение и почти два десятка частных автомобилей.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыУманьБПЛА
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