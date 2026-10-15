Петухи думали, что могут безнаказанно запускать десятки реактивных "Шахедов". Сотни КАБ по фронту на мирные города.

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Знищити декілька дата-центрів, щоб обвалити нам інтернет.

Постійні удари по ТЕЦ, ТЕС та енергетиці...

Але прийшла осінь. І ми почали серйозно добиватися успіхів у приниженні ворожого потенціалу.

Вивід з ладу дата-центрів Яндексу. В черговий раз дістали Омський, та системна робота по інших НПЗ. Відпрацьовуються заводи та підприємства ОПК. Робота по флоту взагалі без варіантів – останні Калібри запускались з Каспія. Чорноморський скоро стане підводним.

І сьогодні Військово-морські сили підтвердили – одразу аж ШІСТЬ головних носіїв КАБів, літаки Су-34М були знищені на аеродромі біля Рязані, Борісоглєбськ!

Ці "качині морди" можуть до 8 тонн скидати Кабів за один виліт! А тепер кількість чугунія суттєво зменшиться, що відчують всі)

Це дуже крута новина, та величезний ляпас півням. Остання партія таких літаків була три штуки, отже знищено одразу дві партії бомбардувальників! І ще круто, що ця операція була здійснена саме нашими, українськими ракетами – Нептун!

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