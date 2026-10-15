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Сергей Мисюра
Сергей Мисюра

War / Мнения
Time to read1 мин
icon 489
Блог |

Огромная пощечина "петухам": ВМС Украины уничтожили сразу шесть основных носителей КАБ!

Огромная пощечина "петухам": ВМС Украины уничтожили сразу шесть основных носителей КАБ!
Атака ВМС Украины на аэродром в Борисоглебске. Источник: Exilenova+

Петухи думали, что могут безнаказанно запускать десятки реактивных "Шахедов". Сотни КАБ по фронту на мирные города.

Далее текст на языке оригинала.

Знищити декілька дата-центрів, щоб обвалити нам інтернет.

Постійні удари по ТЕЦ, ТЕС та енергетиці...

Але прийшла осінь. І ми почали серйозно добиватися успіхів у приниженні ворожого потенціалу.

Вивід з ладу дата-центрів Яндексу. В черговий раз дістали Омський, та системна робота по інших НПЗ. Відпрацьовуються заводи та підприємства ОПК. Робота по флоту взагалі без варіантів – останні Калібри запускались з Каспія. Чорноморський скоро стане підводним.

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І сьогодні Військово-морські сили підтвердили – одразу аж ШІСТЬ головних носіїв КАБів, літаки Су-34М були знищені на аеродромі біля Рязані, Борісоглєбськ!

Огромная пощечина ''петухам'': ВМС Украины уничтожили сразу шесть основных носителей КАБ!

Последствия поражения аэродрома Борисоглебск в Воронежской области. Источник: AviVector

Ці "качині морди" можуть до 8 тонн скидати Кабів за один виліт! А тепер кількість чугунія суттєво зменшиться, що відчують всі)

Це дуже крута новина, та величезний ляпас півням. Остання партія таких літаків була три штуки, отже знищено одразу дві партії бомбардувальників! І ще круто, що ця операція була здійснена саме нашими, українськими ракетами – Нептун!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Сергея Мисюры
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