Оживление дипломатического трека в Абу-Даби и последующая встреча американской переговорной группы в Москве с Владимиром Путиным показали не столько результативное движение к миру, сколько расширение амбиций и ультиматумов от российского диктатора. И это в очередной раз подтверждает то, что он "заточен" только на продолжение войны. Но прозвучавшие от Путина требования на встрече в Москве, особенно касательно добровольной сдачи Украиной своих территорий, были наиболее оторванными от реальности. А с учетом демонстративного унижения в Китае и вовсе выглядят как рефлексия пораженца.

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Что же на самом деле происходит в Донецкой области, в каком положении оказались войска оккупантов и что пошло не так с захватом региона – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего хочу обратить внимание на то, что Путин, а вместе с ним и западные официальные лица и СМИ, а также некоторые украинские масс-медиа продолжают использовать некорректный термин – Донбасс.

Донбасс – это Донецкий каменноугольный бассейн, охватывающий Донецкую, Луганскую, а также Днепропетровскую, частично Харьковскую и совсем немного Запорожскую области.

Но под Донбассом многие автоматически подразумевают именно Донецкую область, и в этом кроется главная опасность использования этого термина. Ведь если Россия, как рассчитывают в Москве, сможет добиться территориальных уступок в этом вопросе и украинские войска покинут самую укрепленную область Украины, то на следующий же день агрессор потребуют уйти и с других территорий, относящихся к каменноугольному региону. В случае отказа боевые действия возобновятся.

Именно на это я уже не первый год обращаю внимание в контексте опасности использования термина "Донбасс".

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А теперь непосредственно о том, насколько требования Путина вяжутся с ситуацией на поле боя.

Поле битвы – Донецкая область

Для начала оценим общую ситуацию в регионе.

На сегодняшний день украинские войска контролируют около 4 950 км² Донецкой области. "Около" – потому что СОУ проводят ряд контратакующих операций, особенно это касается зоны Лиманского направления, в ходе которых противник вынужден отступать. Но информация о результатах поступает в режиме информационной тишины со значительной задержкой, поэтому реальная зона контроля может быть больше и достигать и даже превышать 5 000 км².

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В свою очередь средний показатель продвижения РОВ в Донецкой области составляет 30-40 км². Причем продвижение в основном в полевых условиях и с учетом захвата небольших населенных пунктов. Крупные же (и города) по-прежнему представляют для противника серьезную преграду.

Например, Константиновка, которую командование РОВ объявило полностью захваченной, о чем в начале июля было доложено Владимиру Путину, враг до сих пор не может захватить – контролирует до 15% города. Примечательно то, что в сентябре и октябре Силы обороны Украины провели в Константиновке ряд контратак, что позволило отбросить врага в восточных и западных районах города.

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К слову, именно провал сроков по захвату Константиновки и ухудшающаяся ситуация для РОВ в районе города заставила Путина говорить о необходимости проведения там "гуманитарного перемирия" по примеру Олешек – якобы для эвакуации гражданского населения. Таким образом, российский "президент" лишь расписался в неспособности контролировать ситуацию на самом важном направлении, во вранье относительно полного захвата Константиновки и отсутствии у РОВ потенциала для масштабных, наступательных общевойсковых операций.

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Аналогичная ситуация у РОВ в районе Доброполья, которое российский Генштаб сначала объявил окруженным, а затем полностью захваченным, но в действительности у противника в городе даже нет зон контроля, а инфильтрации только сейчас предпринимаются российскими МТГ.

То есть, в Донецкой области у врага сейчас два фиктивно захваченных города, оба из которых они уже давно планировали захватить, но бои за них до сих пор идут. И темпы продвижения российских войск совершенно не вписываются в установленные сроки. Но даже это не самое худшее для оккупантов в области.

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По правому флангу Славянско-Краматорского плацдарма сейчас происходит стабилизация фронта, и движение 3-й ОВА практически полностью остановлено. Фронт на этом участке поступательно впадает в стагнацию, что явно исключает выход российских войск к восточным окраинам, как Славянска, так и Краматорска. Куда хуже для противника ситуация севернее.

На бывшем Лиманском направлении после проведения Третьим армейским корпусом и приданными подразделениями операции "Вивальди" российские 20-я и 25-я ОВА ужались у реки Черный Жеребец и утратили не только возможность охватить Славянско-Краматорский плацдарм с севера, но и даже захватить Лиман до конца 2026 года. А ведь именно Путин в июне в интервью заявлял о том, что в этом городе российским войскам осталось захватить 149 домов из привидевшихся ему 11 тысяч.

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С такой диспозицией и такими тенденциями российские войска не имеют перспектив захвата всей Донецкой области ни в 2026 году, ни в 2027-ом. И в целом эта задача становится все более и более призрачной для полного выполнения. Кроме того, она требует чрезмерных ресурсов – как сосредоточенных, так и затрачиваемых при выполнении минимальных, тактических задач вместо оперативных либо оперативно-тактических. И фактор ресурсов немаловажный.

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Ресурс и потери

На сегодняшний день в Донецкой области сконцентрирован наибольший по численности ресурс РОВ. Состав следующий:

Лиманское направление (бывшее, по всей видимости) – 20-я и 25-я ОВА, часть 1-й ТА и приданных подразделений;

Славянско-Краматорское направление – 3-я ОВА и приданные подразделения;

Константиновское направление – 8-я ОВА и 3-й АК РОВ и приданные подразделения;

Добропольское направление – 2-я, 41-я, 51-я ОВА; Южная оперативная зона/бывший Кураховский выступ – 90-я ТД.

Суммарное сосредоточение личного состава превышает 320 тысяч человек.

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В свою очередь потери российских оккупационных войск за последние месяцы демонстрируют неизменный рост, с абсолютным рекордом в октябре – 54 400 человек. В ноябре вновь будет установлен рекорд, и уже очевидно, что речь идет о показателе потерь у противника в пределах или более 60 тысяч человек.

Россия пыталась весной и летом ускорить процесс наступления, используя людской ресурс. А замена командующего российской ГВ "Центр" на генерала Иванаева привела к тому, что тот решил показать, как он "умеет воевать" и погнал массу на убой. По словам командующего группировки войск "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко – каждый четвертый ликвидированный российский оккупант на Добропольском направлении.

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Новый российский генерал создал прецедент для еще большего истощения оккупационных войск, но не решение нарастающей снежным комом проблемы.

В украинских войсках также было новое назначение в уже украинской группировки "Центр" и им стал бригадный генерал Андрей Билецкий. Он перенес успех операции "Вивальди" в зону ответственности 11-го АК, что как минимум на сегодняшний день остановило продвижение российской 3-й ОВА.

Таким образом, в Донецкой области сейчас развернулось масштабное сражение, цель которого не просто удержание территории под контролем Украины, а намного большее – истощение РОВ до такой степени, чтобы они утратили не только возможность наступать, но и держать оборону. И по ряду участков уже видно проседание противника и его вынужденное отступление.

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Так о какой сдаче некоего гипотетического "Донбасса" бредит Путин, особенно учитывая, что его войска еще даже не развернули главную битву на Славянско-Краматорском плацдарме? Физически не имея на это достаточно сил.

Выводы

Диспозиция российских войск в Украине ухудшилась в сравнении с началом года. Более того, РОВ имеют худшую диспозицию с 2022-го, и тенденций к улучшению их положения не просматривается.

В свою очередь украинские войска на протяжении всего 2026 года предприняли ряд контратакующих операций, которые принесли успех и позволили значительно расширить зоны контроля, чего не случалось в таких площадях с 2023 г. К тому же в нынешнем году СОУ уже освободили больше территорий, нежели это было в ходе Запорожского контрнаступления.

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А ультиматумы российского диктатора касательно некоего гипотетического "Донбасса" – это отнюдь не от доминирующей позиции РОВ на поле боя. Как раз наоборот – из-за отсутствия сил и средств в поставленные сроки выполнять запланированные задачи. По сути, ультимативная речь Путина – это речь бессилия.

Причем ситуация на фронте для России будет ухудшаться и дальше, без возможности стабилизации. И в 2027 году армия страны-агрессора столкнется в зоне боевых действий с кризисом стратегического значения.

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И самое главное. Любые требования России о выводе украинских войск с тех или иных украинских территорий и добровольной их сдачи врагу противоречат не только морально-этическим, но и конституционным, суверенным и прочим принципам – вплоть до международного права.

Для Украины территориальный вопрос должен быть актуален только в одном формате – восстановления территориальной целостности в рамках границ 1991 года.