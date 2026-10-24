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Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
204
Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети
Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети. Источник: objectiv.tv

В ночь на субботу, 24 октября, оккупированный россиянами Крым остался без электроснабжения – свет одновременно пропал в целом ряде населенных пунктов. Местные "власти" заявили об атаке (по другой версии – аварии) за пределами полуострова.

Как сообщил советник "главы" Крыма Олег Крючков, за пределами полуострова произошла авария на энергосетях, ведутся восстановительные работы. "Все жизненно важные объекты в Крыму переведены на резервные источники питания", – заявил он.

Тем временем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город временно остался без электроснабжения "в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя".

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"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома", – написал он.

В местных каналах предположили, что упомянутый объект за пределами Крыма – это, вероятно, электроподстанция 500 кВ "Тамань" в Темрюкском районе Краснодарского края РФ. Она уже была атакована 20 августа – тогда весь Крым тоже остался без света.

Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной ''аварии'' энергосети

Электроподстанция 500 кВ "Тамань". Источник: Скриншот Google Maps

"Варианты: рубанули энергомост на Кубань; одновременный удар по ключевым электроподстанциям 330 кВ; все вышеперечисленное", – писали в сети.

Кроме того, появилась информация, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей тоже остались без света.

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