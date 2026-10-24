Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной ''аварии'' энергосети

В ночь на субботу, 24 октября, оккупированный россиянами Крым остался без электроснабжения – свет одновременно пропал в целом ряде населенных пунктов. Местные "власти" заявили об атаке (по другой версии – аварии) за пределами полуострова.

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Как сообщил советник "главы" Крыма Олег Крючков, за пределами полуострова произошла авария на энергосетях, ведутся восстановительные работы. "Все жизненно важные объекты в Крыму переведены на резервные источники питания", – заявил он.

Тем временем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город временно остался без электроснабжения "в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя".

"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома", – написал он.

В местных каналах предположили, что упомянутый объект за пределами Крыма – это, вероятно, электроподстанция 500 кВ "Тамань" в Темрюкском районе Краснодарского края РФ. Она уже была атакована 20 августа – тогда весь Крым тоже остался без света.

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"Варианты: рубанули энергомост на Кубань; одновременный удар по ключевым электроподстанциям 330 кВ; все вышеперечисленное", – писали в сети.

Кроме того, появилась информация, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей тоже остались без света.

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