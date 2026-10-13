От начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. Видео

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров показал новый перехватчик, который уже сбивает российские реактивные "Шахеды". Он был создан в сотрудничестве с экс-заместителем командующего Воздушными силами ВСУ Павлом Елизаровым, украинскими военными и инженерами.

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Об этом Федоров 12 октября рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, от начала разработки перехватчика до первых подтвержденных сбитий прошел всего месяц.

"Боевые испытания провели экипажи Lasar’s Group. Военные за несколько дней сбили два российских реактивных дрона "Герань-5", которые летели на Киев. На видео – первые подтвержденные сбития новым перехватчиком", – написал экс-министр.

Федоров рассказал, что скорость этого перехватчика позволяет сбивать реактивные "Шахеды" еще до того, как они достигнут границ города.

"Испытания проходят успешно, и это только начало. Сейчас мы совершенствуем технологию и наращиваем производство. Цель – сделать перехватчик полностью автономным, чтобы он мог обнаруживать и перехватывать российские дроны без участия оператора", – отметил он.

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Следующим шагом станет расширение боевого применения дрона для защиты большего числа украинских городов.

Ранее мы писали о том, что украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller производства SkyFall уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине кодифицировали дрон-перехватчик Blade украинской компании Phantom Defense. Беспилотник предназначен для перехвата дронов самолетного типа и способен развивать скорость до 310 км/ч.

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