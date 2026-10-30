От школьных симуляторов до войны: в ГУР раскрыли, как оккупанты в Крыму готовят детей к боевой работе с дронами

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз по банкам и обменникамЮжный мост в КиевеВ Киеве начали строить дополнительные переправы через Днепр: когда заработают первыеВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоПоказания счетчика электроэнергии. ИллюстрацияЗа свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежки"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

От школьных симуляторов до войны: в ГУР раскрыли, как оккупанты в Крыму готовят детей к боевой работе с дронами

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
408
От школьных симуляторов до войны: в ГУР раскрыли, как оккупанты в Крыму готовят детей к боевой работе с дронами
Иллюстративное фото. Источник: Минобороны РФ

Россияне все активнее привлекают несовершеннолетних к военно-технической подготовке на временно оккупированном полуострове. Такие мероприятия являются частью системной милитаризации детей и молодежи и формирования лояльности к российской армии.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Информация опубликована в Telegram.

В конце октября 2026 года в Севастополе около 50 школьников в возрасте от 7 до 18 лет прошли в региональный этап соревнований так называемого "Движения первых" и федерации гонок дронов.

Кроме того, в городе продолжается подготовка студентов к управлению беспилотниками. Для этого оккупанты используют тренажеры-симуляторы, а также реальные БПЛА и оборудование, которое применяет российская оккупационная армия.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
17,8 т.
В российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видео
17,8 т.
В российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
14,8 т.
Силы обороны уничтожили 1590 оккупантов и два самолета армии РФ: данные Генштаба
14,8 т.
Силы обороны уничтожили 1590 оккупантов и два самолета армии РФ: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
7,9 т.
Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и почти сотню БПЛА: последствия вражеских ударов
7,9 т.
Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и почти сотню БПЛА: последствия вражеских ударов

Обучение работе с беспилотниками – лишь одно из направлений военной подготовки несовершеннолетних. В крымских школах также проводят занятия по стрельбе, разборке автомата Калашникова и строевой подготовке.

Детей привлекают к так называемым военно-патриотическим квестам с участием россиян, воевавших против Украины. Кроме того, школьников заставляют учить песни российских исполнителей, поддерживающих пропаганду Кремля.

От школьных симуляторов до войны: в ГУР раскрыли, как оккупанты в Крыму готовят детей к боевой работе с дронами

Пост. Источник: ГУР в Telegram-канале.

Параллельно оккупационные власти расширяют набор в российские силовые структуры, рекламируют контрактную службу в войсках беспилотных систем и продвигают участников войны против Украины на руководящие должности в оккупационных администрациях. В школах также устанавливают мемориальные доски в честь погибших российских военных.

В ГУР подчеркивают, что такая политика направлена не только на удержание контроля над Крымом, но и на вытеснение украинской идентичности среди молодого поколения. Россия пытается переписать историю, навязать собственные нарративы и сделать военную подготовку и войну привычной частью жизни детей на оккупированных территориях.

В России студентов привлекают в армию с помощью так называемых специальных контрактов, которые якобы позволяют служить далеко от фронта и уволиться через год. Однако на самом деле такие соглашения могут не гарантировать ни службу в тылу, ни возможность оставить армию по истечении этого срока.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор серьезно наращивает усилия по привлечению населения временно оккупированных территорий Украины к войне. Причем для этого одновременно задействовала несколько механизмов, часть из которых пока позволяет избежать масштабной мобилизации. Но дьявол кроется в деталях.

Похожие темы
Оккупация КрымаМобилизация в Россииназемные дроныГлавное управление разведкиРоссиявоенные
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!