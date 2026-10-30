''От Ямала до Западной Сибири'': Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по РФ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Резиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с ГетманомРезиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с ГетманомИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИллюстрация – женщина с флагом УкраиныБеженцам из Украины хотят упростить легализацию в стране ЕС: за какие изменения проголосовал парламентУкраинцам следует готовиться к новому курсу доллараУкраинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на ближайшие дни"Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. Видео"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. ВидеоИллюстрация - АЗС в УкраинеПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗСВ Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробностиВ Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробностиМобилизация в УкраинеДрапатый подписал приказ об усилении контроля за работой ВВК при ТЦК: что предусматриваетВ результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы именаВ результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы имена
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"От Ямала до Западной Сибири": Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по РФ

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,3 т.
"От Ямала до Западной Сибири": Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по РФ
Зеленский подчеркнул, что Украина работает над увеличением дальнобойности. Источник: Facebook Владимир Зеленский

Украинские дальнобойные средства сейчас способны поражать российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири. Украина работает над тем, чтобы ее ракеты и беспилотники могли достигать более отдаленных точек России, а также будет масштабировать подразделения, которые наносят дипстрайки по российским объектам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, что получил доклад по итогам дальнобойных ударов в сентябре-октябре.

''От Ямала до Западной Сибири'': Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по РФ

Зеленский заслушал доклад по итогам дальнобойных ударов в сентябре-октябре. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

От Ямала до Западной Сибири

Зеленский поблагодарил украинских военных за меткость и "регулярную качественную реализацию украинских дальнобойных санкций".

"На каждый российский удар по нашим городам и громадам всегда есть наш вполне справедливый ответ", – подчеркнул президент.

Читайте также
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
28,6 т.
Россия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозит
28,6 т.
Россия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозит
Катя ПомазанКатя Помазан
10,8 т.
Россия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. Фото
10,8 т.
Россия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. Фото
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
14,4 т.
Колонны разделились, помощь доставлена: эвакуация из оккупированных Олешек подходит к концу. Все подробности, фото и видео
14,4 т.
Колонны разделились, помощь доставлена: эвакуация из оккупированных Олешек подходит к концу. Все подробности, фото и видео

По его словам, сейчас в зоне досягаемости украинских дальнобойных средств находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири. В то же время Украина работает над тем, чтобы ее дроны и ракеты могли достигать еще более отдаленных территорий России.

Будут масштабировать подразделения дальнобойных ударов

Президент сообщил, что по итогам доклада определили ключевые направления для дальнейшего применения украинских дальнобойных средств.

По его словам, будут масштабироваться и подразделения дальнобойных ударов – как на основе возможностей Службы безопасности Украины, в частности Центра специальных операций "Альфа", так и на основе разведывательных и других составляющих Сил обороны Украины.

Зеленский также отметил, что сегодня говорил с производителями соответствующего оружия.

Дальнобойное оружие как гарантия безопасности

Зеленский назвал украинскую дальнобойность одной из реальных гарантий сохранения независимости Украины во время войны.

В то же время, по его словам, после завершения войны собственные дальнобойные возможности останутся одной из долгосрочных гарантий безопасности государства.

"Развиваем нашу силу", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 30 октября массированная атака дронов привела к масштабным перебоям в работе аэропортов Москвы. Ограничения ввели сразу в четырех московских аэропортах, а также в Ярославле, Пензе и Саратове.

Также этой ночью дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области РФ. В результате удара на территории местного НПЗ, который производит реактивное топливо для российской авиации, вспыхнул пожар.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссияFPV-дрониБПЛАНПЗВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!