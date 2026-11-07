Отбиваются от FPV: электрики в Краматорске вынуждены работать с автоматами. Видео

В Краматорске Донецкой области энергетики вынуждены работать в чрезвычайно сложных условиях. Им приходится выходить на работу не только с инструментами, но и с оружием в руках, поскольку российские войска постоянно атакуют людей в городе FPV-дронами.

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Электрики, которые ремонтируют поврежденные сети, отстреливаются от вражеских БпЛА из автоматов. Об этом они рассказали "Телеграфу".

По словам самих энергетиков, сейчас им уже запрещено передвигаться по Краматорску без оружия. Вражеские FPV-дроны встречаются им часто, поэтому работники открывают по ним огонь.

Электрики отметили, что все они – гражданские, поэтому раньше с оружием дела не имели, однако делают все необходимое, чтобы возвращать свет в дома местных жителей.

По состоянию на начало ноября 2026 года в Краматорской громаде оставалось около 23 тысяч человек, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Люди из Краматорска выезжают в город Славянск. Много желающих выехать за пределы области, к сожалению, нет. Мы делаем все как власть, все возможное, чтобы поддержать этих людей", – сказал он.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Краматорске Донецкой области по улицам, где еще недавно встречались друзья, работали заведения и гуляли дети, теперь ходят преимущественно бойцы Сил обороны и отдельные местные жители. Привычный городской пейзаж дополняют колючая проволока и антидроновые сетки.

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