К сожалению, в войне с российскими оккупантами Украина продолжает терять своих лучших сыновей. В Нетишине горожане проводили в последний земной путь своего земляка, солдата Анатолия Бондарука. Герой считался пропавшим без вести с марта этого года. Только сейчас появилось подтверждение его гибели во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области.

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Печальную весть о смерти украинского защитника подтвердил Нетишинский горсовет. 24 ноября горожане вышли на улицы, чтобы отдать последнюю дань уважения павшему воину.

Что известно о Герое

Анатолий Бондарук родился в сентябре 1983 года. Почти все детство и юность он провел в Нетишине, где окончил школу и профтехучилище.

Мужчина работал в разных городах и сферах. В частности, трудился на частном предприятии в Киеве, деятельность которого была связана с садоводством и огородничеством. Также Анатолий работал на химическом заводе в Калуше и на строительстве в Житомире. Среди прочего, принимал участие в строительстве собора в родном Нетишине.

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"Он был общительным, компанейским, любил общение, всегда мог поддержать разговор, пошутить и поднять настроение другим. Всегда оставался открытым людям, ценил дружбу, был готов помочь тем, кто в этом нуждался. Анатолий любил жизнь, радовался простым вещам, ценил время, проведенное с родными и друзьями", – рассказывают в горсовете.

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Защита Родины

Анатолия мобилизовали в августе 2025 года. Солдат проходил службу на должности разведчика-оператора разведывательного отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона воинской части А4977.

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В предпоследний день марта 2026 года, во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области, связь с воином оборвалась. С тех пор он считался пропавшим без вести, а родные все эти месяцы жили надеждой на его возвращение.

К сожалению, поступило официальное подтверждение, что Анатолий Бондарук погиб 30 марта 2026 года, мужественно защищая свободу и независимость Украины.

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Ему теперь навсегда 42 года. А дома у воина остались мама Галина и его родные.

Другие Герои страны

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Константин Кантемиров. Сердце храброго украинца остановилось 1 ноября 2026 года.

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Также на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Артем Швец. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 ноября 2026 года.