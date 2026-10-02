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"Отказаться от правил": Зеленский рассказал, какой приказ отдал Путин своим войскам в отношении Украины

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 6,7 т.
"Отказаться от правил": Зеленский рассказал, какой приказ отдал Путин своим войскам в отношении Украины
Россия усиливает удары по гражданским объектам

Российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству РФ отказаться от каких-либо правил или ограничений при нанесении ударов по Украине. Об планах лидера РФ украинские спецслужбы узнали после перехвата разговоров представителей Кремля.

Об этом в интервью Financial Times рассказал президент Владимир Зеленский. Он считает, что изменение тактики России связано с ее неудачами на Донбассе.

Россия усиливает удары по гражданским объектам

По словам Зеленского, в сентябре российское военное командование получило от Владимира Путина приказ не ограничивать себя во время воздушных атак по Украине. Украинские спецслужбы, как отметил президент, установили это после перехвата разговоров представителей Кремля.

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Украинский лидер считает, что изменение подхода Москвы связано с отсутствием успехов в попытках захватить новые территории на Донбассе. Поэтому на этом фоне Россия делает ставку на масштабные удары, запугивание населения и усиление давления на украинские города.

Отдельно президент обратил внимание на изменение характера российских атак. По его словам, если раньше основными целями оккупантов были энергетические и военные объекты, то теперь российские беспилотники все чаще атакуют школы, телекоммуникационную инфраструктуру и дата-центры.

Напомним, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания "Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин публично подтвердил, что Москва отказалась от предложения США и Украины о взаимном энергетическом и морском перемирии. Он назвал ее "бессмысленной", ведь санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский в обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Украина сделает зиму мучительной для России, если та продолжит наносить удары по украинской энергосистеме и теплоснабжению. При этом, добавил он, меры по деэскалации необходимо принять еще до наступления холодов.

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