"Отказаться от правил": Зеленский рассказал, какой приказ отдал Путин своим войскам в отношении Украины

Российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству РФ отказаться от каких-либо правил или ограничений при нанесении ударов по Украине. Об планах лидера РФ украинские спецслужбы узнали после перехвата разговоров представителей Кремля.

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Об этом в интервью Financial Times рассказал президент Владимир Зеленский. Он считает, что изменение тактики России связано с ее неудачами на Донбассе.

Россия усиливает удары по гражданским объектам

По словам Зеленского, в сентябре российское военное командование получило от Владимира Путина приказ не ограничивать себя во время воздушных атак по Украине. Украинские спецслужбы, как отметил президент, установили это после перехвата разговоров представителей Кремля.

Украинский лидер считает, что изменение подхода Москвы связано с отсутствием успехов в попытках захватить новые территории на Донбассе. Поэтому на этом фоне Россия делает ставку на масштабные удары, запугивание населения и усиление давления на украинские города.

Отдельно президент обратил внимание на изменение характера российских атак. По его словам, если раньше основными целями оккупантов были энергетические и военные объекты, то теперь российские беспилотники все чаще атакуют школы, телекоммуникационную инфраструктуру и дата-центры.

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Напомним, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания "Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин публично подтвердил, что Москва отказалась от предложения США и Украины о взаимном энергетическом и морском перемирии. Он назвал ее "бессмысленной", ведь санкции и так не позволяют России вывозить дизельное топливо на мировой рынок, поэтому прекращение ударов по НПЗ ничего существенно не изменит.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Зеленский в обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Украина сделает зиму мучительной для России, если та продолжит наносить удары по украинской энергосистеме и теплоснабжению. При этом, добавил он, меры по деэскалации необходимо принять еще до наступления холодов.