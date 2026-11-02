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Известно о расстрелах: после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территориях

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
7,5 т.
Известно о расстрелах: после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территориях
Эвакуация из Олешек. Источник: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

После завершения перемирия российские оккупанты устроили фильтрационные мероприятия на прибрежных территориях временно оккупированных Олешек. Известно, что людей расстреливали после обнаружения на их устройствах "подозрительных" видеоматериалов или звонков.

Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман". Информацию военный опубликовал в Telegram-канале "Говорят Снайпер".

Оккупанты начали фильтрационные мероприятия сразу после завершения договоренностей о перемирии, которое было необходимо для проведения гуманитарной миссии в городе.

"Сразу после обнаружения "подозрительных" видеоматериалов и звонков людей расстреливали", – написал Бунятов.

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Он отметил, что сейчас нет точной информации о количестве погибших в результате действий российских военных.

"Информации о точном количестве погибших нет, точно известно как минимум о двух случаях", – добавил "Осман".

Также в последние дни украинские военные провели спасательную операцию не только в Олешках. Во время гуманитарной миссии они эвакуировали также 167 мирных жителей из других населенных пунктов правобережья Херсонщины.

Украина и Россия выполнили договоренности о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках на Херсонщине. Во время операции удалось доставить местным жителям гуманитарную помощь, организовать выезд людей по выбранным ими направлениям и провести репатриационные мероприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированных Олешках на Херсонщине после эвакуации части жителей осталось более тысячи человек. Российские военные и дальше могут использовать местных жителей как прикрытие, независимо от их количества.

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