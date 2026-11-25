Череда российских новостей докатилась и до нашего уютного Купянска-Узлового, и я, как командир батальона ВСУ, не смог не ответить на них.

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Сначала я с удивлением узнал, что Купянск-Узловой СНОВА "захвачен" россиянами. Правда, мы на это уже даже перестали реагировать: еще немного – и составим конкуренцию Малой Токмачке.

А вчера посмотрел нарезку интервью путина Кустурице. И там он обратился к нам, украинским военным: позвал перейти "на общую, на правильную сторону истории". И заодно признал, что воюем мы "достаточно последовательно".

И вот тут я уже не смог промолчать.

Так что после просмотра красочного видео о затонувшем "Меркурии" решил вспомнить наш старый жанр "я в Узловом и без шапки", прошелся по Узловому и заодно записал привет своим старым российским друзьям – путину и герасимову.

Что из этого получилось – смотрите, но не судите строго, я всего лишь пехотинец!)

Слава ВСУ!

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