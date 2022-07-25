Командування РФ зіткнулося з дилемою у війні проти України, в окупантів додалося проблем – розвідка Британії

Російські командири продовжують зіштовхуватися із дилемою у веденні війни проти України. Вони не можуть визначитися – забезпечити їм наступ на сході або посилити оборону на півдні.

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Нині безрезультатні бої окупантів точаться як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Такі дані озвучили у розвідці Великої Британії, зведення опубліковано у Twitter міноборони країни.

Зазначається, що окрім невизначеності у веденні боїв та добре задокументованих кадрових проблем, загарбники намагаються ще й "врятувати" тисячі одиниць своєї техніки.

Зокрема, Росія "бореться" за евакуацію та ремонт бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій.

18 липня 2022 року британська розвідка виявила російську базу з ремонту військової техніки біля хутора Барвінок у Бєлгородській області РФ, що за 10 км від кордону з Україною.

"Там були присутні не менше 300 пошкоджених машин, враховуючи основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загального призначення", – йдеться у зведенні.

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Раніше в розвідці Великої Британії пояснили, чому Росія заговорила про "розширення географії" війни проти України.

Російська опозиціонерка Ольга Курносова вважає це грою Кремля. За її словами, позиція країни-агресора змінювалася багато разів і світ не очікує від неї послідовності. Тоді як спроби РФ шантажувати Захід новими атаками на Україну призведуть до протилежного результату – збільшення постачання новітніх озброєнь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останній тиждень українські захисники провели серію успішних атак по розташуванню складів і баз військ РФ на тимчасово окупованих територіях. Було знищено 21 склад із боєприпасами, 17 баз і два командні пункти загарбників.

Головні історії дня

Від початку війни російська армія втратила 39 700 військових, 180 із яких за минулу добу. Також ЗСУ "відмінусували" в окупантів загалом 3950 бронемашин, понад 2980 одиниць автотехніки, 1730 танків тощо.

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