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"Окно цикла": "Мадяр" рассказал об испытаниях Украиной средств противодействия реактивным "Шахедам"

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 2,5 т.
"Окно цикла": "Мадяр" рассказал об испытаниях Украиной средств противодействия реактивным "Шахедам"
Украина оперативно реагирует на технологические вызовы

Украина уже разработала первые средства противодействия реактивным "Шахедам" и провела успешные испытания по сбиванию таких дронов. В настоящее время военные уже применяют новые средства борьбы с реактивными беспилотниками.

Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр". Он подчеркнул, что украинские специалисты продолжают совершенствовать технологии в ответ на новые вызовы на фронте.

"Реактивный "Шахед" – это как раз то окно цикла, которое украинская сторона еще не закрыла, но речь уже идет не о разработках, а о применении первых средств, которые были очень оперативно разработаны украинскими инженерами, работающими в сотрудничестве с военными на фронте, с первыми запусками реактивных противошахедных средств с успешными сбиваниями", – отметил он.

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Украина быстро реагирует на технологические вызовы

По словам Бровди, в технологической войне постоянно возникают ситуации, когда одна из сторон получает определенное преимущество благодаря новым разработкам. В то же время противник обычно находит способ ей противодействовать, однако на это может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Он отметил, что появление каждой новой технологической угрозы заставляет украинских инженеров оперативно искать соответствующие решения.

Среди преимуществ Украины Бровди назвал тесное взаимодействие разработчиков с военными и их непосредственную близость к фронту, что позволяет быстрее реагировать на потребности поля боя.

Напомним, 18 сентября на саммите нового формата C8 (Карпатской восьмерки) Владимир Зеленский заявил, что успешные испытания прошли перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами" от двух украинских компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская deftech-компания SkyFall продемонстрировала новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long, оснащенных искусственным интеллектом. На сегодняшний день P1-Sun Long способен самостоятельно обнаружить воздушную цель на расстоянии до 800 метров, автоматически захватить ее, догнать и уничтожить.

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