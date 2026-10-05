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"ВИЧ, цирроз, инсульт, язва и эпилепсия": оккупант пожаловался, что его с кучей диагнозов хотят отправить на штурмы. Видео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
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"ВИЧ, цирроз, инсульт, язва и эпилепсия": оккупант пожаловался, что его с кучей диагнозов хотят отправить на штурмы. Видео
Прослужив несколько лет в российской армии, оккупант приобрел целый "букет" опасных болезней

Российский оккупант, страдающий множеством тяжелых заболеваний, пожаловался, что его до сих пор не уволили со службы и могут отправить на штурмы. По его словам, после нескольких лет в российской армии у него накопился целый "букет" опасных заболеваний, он пережил инсульт и начал страдать от приступов эпилепсии.

Несмотря на это, мужчину снова задержали и доставили в Курскую область, где он уже несколько дней находится в ненадлежащих условиях. Видеообращение россиянина обнародовал проект "Хочу жить".

Военный РФ рассказал об избиениях и проблемах со здоровьем

Российский военнослужащий Лапков Николай Геннадьевич, 16.07.1991 года рождения, служит в российской армии с 2023 года. За это время он успел заразиться ВИЧ, гепатитом С и заболеть циррозом печени. Вместо увольнения его перевели в печально известный 1427-й МСП, где его избили и сломали кадык.

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"Получил травму от военнослужащего. Он сломал мне гортань и правое ребро. После чего меня доставили в Курскую областную больницу. После выписки я хотел отправиться в Калининград, чтобы выяснить, почему меня перевели в другую часть", – рассказал Николай.

''ВИЧ, цирроз, инсульт, язва и эпилепсия'': оккупант пожаловался, что его с кучей диагнозов хотят отправить на штурмы. Видео

Оккупант Николай Лапков. Источник: Скриншот

Однако на этом приключения оккупанта не закончились.

"До части я так и не доехал, потому что в Ярославле у меня случился инсульт, меня сняли с поезда и отвезли в больницу, и 8 дней я пролежал в больнице. У меня начались приступы эпилепсии, обнаружили цирроз печени… После выписки я продолжил путь в Калининград через Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге меня остановила военная полиция, доставила в комендатуру. В комендатуре у меня забрали паспорт, у меня случился приступ эпилепсии", – подчеркнул военнослужащий РФ.

Вместо увольнения военного обвинили в самовольном оставлении части

В проекте отмечается, что даже многочисленные проблемы со здоровьем не стали основанием для увольнения Николая со службы. Вместо этого его обвинили в самовольном оставлении части (СОЧ), заявив, что военнослужащий якобы слишком долго находился на лечении.

Впоследствии в российских военных документах якобы появилась информация, что Николай находится в СОЧ еще с 6 мая.

Сейчас мужчину снова задержали и доставили в Курскую область. По его словам, точное место пребывания ему не сообщают, а уже четвертые сутки он находится в лесополосе без одежды.

"Вот я нахожусь в лесополосе, уже третий день нахожусь без одежды. У меня ВИЧ-инфекция, гепатит С, цирроз печени, эпилепсия и язва желудка. Мне нужна терапия. Мне никто не оказывает помощь, никто ничего не говорит", – заявил россиянин.

Как писал OBOZ.UA, ранее пленный оккупант пожаловался на реалии в армии Путина. По его словам, солдатам "второй армии мира" приходилось "пить воду из луж, есть червей".

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