Старые формулы больше не работают.

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Вероятно, в этом и кроется одна из причин столь вялой реакции российского общества на эту войну.

Смотрите, согласно новой оценке, сделанной на основе данных, полученных после взлома базы Росстата, в Украине погибли уже более 700 000 российских солдат.

В войнах прошлого века обычно действовала следующая формула: на 1 погибшего – 3 раненых.

При хорошо организованной армейской медицине этот показатель мог составлять от 1 к 4 до 1 к 8.

Это именно при больших войнах, когда вот пехота на пехоту, танки, авиация, работает арта и т. д.

Не спецоперации и ограниченные конфликты низкой интенсивности против инсургентов.

Теперь же эта формула, вероятно, больше не работает, так как дроны (на которые ныне приходится до 90% поражений на фронте) позволяют точечно поражать отдельного человека.

И даже если не уничтожают его сразу, то он может умереть от ранений, будучи брошенным, так как эти самые дроны крайне затрудняют эвакуацию.

Раньше одним из основных факторов потерь была артиллерия, вследствие работы которой в госпитали поступало большое количество раненых с осколочными ранениями.

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Это одно из самых распространенных ранений в войнах прошлого века.

Теперь же формула 1 к 3 не работает.

На 700 000 убитых российских солдат вовсе не обязательно приходится более тех самых двух миллионов раненых, вернувшихся в тыл.

Становится понятно, почему российское общество так вяло ощущает эту войну – нет сопоставимого с масштабами потерь массового присутствия раненых в госпиталях, улиц с калеками, сплоченных групп ветеранов с тяжелыми ранениями.

Именно как массового явления, именно миллионы – один, два, три миллиона и больше.

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Эта война, которая скорее напоминает не войну, а организованное Москвой жертвоприношение, пожирает людей в один конец.

Добавим сюда еще и то, насколько неохотно ВС РФ отпускают раненых, возвращая в строй и отправляя в штурмы людей даже с тяжелыми, еще не залеченными ранениями.

В итоге такой солдат остается на войне, а не разъезжает по стране, рассказывая, какая ситуация там на самом деле.

Погибший солдат оставляет после себя разве что семью, которая ограничена опытом знания только об этом самом солдате, а выживший солдат – это еще и носитель непосредственного опыта самой войны.

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Это крайне важный момент.

Один такой солдат может рассказывать о пережитом сотням людей.

А когда таких солдат миллионы, то это уже буквально социальное явление.

Раньше факторами возникновения ропота были как раз вот эти заполненные госпитали, возвращавшиеся с фронта солдаты и сарафанное радио.

Теперь же сарафанному радио сложнее возникнуть, так как значительная часть людей либо погибает, либо продолжает оставаться внутри армейской системы.

Остаются тыловики, которым норм, – там смертность значительно ниже и совсем иной опыт войны.

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А та немногая часть ампутантов и тяжелораненых, которые возвращаются в социум, молчат уже потому, что благодарны, что им вообще дали ливнуть с этого жертвоприношения.

Добавим сюда еще и географию потерь.

Две трети установленных погибших российских солдат – жители населенных пунктов с численностью менее 100 000 человек.

То есть там, где эта война ощущается наиболее остро, живет далеко не самая политически и социально активная часть российского общества.

Добавим и растянутость потерь во времени, цензуру, засекречивание данных о погибших и отсутствие массовой демобилизации (в российскую армию были набраны сотни тысяч мобилизованных, помните, да? А то ру-ипсошка обычно форсит только украинскую мобку).

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Ропот остается локальным, а исчезновение под миллион человек не ощущается российским обществом как некое, общенациональное событие.

Разве только вы не станете целенаправленно копать и искать.

То есть, что я хочу сказать, технологии ведения войны меняют не только характер самих потерь (об этом уже кто только не сказал), но и то, каким образом опыт войны передается обществу.

Поэтому да, старые формулы больше не работают.

И это не только про пресловутые 1 к 3.

Это и про социологию, и про психологию, и про отношение общества к войне.

В том числе и про то, как в итоге все это аукнется, – тоже совсем не обязательно по формулам прошлого века.

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