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"Война все ждет нашей крови": на фронте погиб поэт и военный Алексей Дегтярев

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
519
Воин Алексей Дегтярев
Алексей Дегтярев отдал жизнь за Украину

На войне против российских оккупантов 20 октября погиб 26-летний Алексей "Лева" Дегтярев родом из села Селище на Винниччине. Он встал на защиту страны 25 февраля 2022-го, всего через два месяца после окончания срочной службы.

"Лева" писал стихи, мечтал о собственном доме, любящей семье и детях. Об этом сообщила в Facebook Гниванский городской совет Винницкой области.

''Война все ждет нашей крови'': на фронте погиб поэт и военный Алексей Дегтярев

Фото на похоронах Героя. Источник: Скриншот ролика

Что известно о Герое

Дегтярев Алексей Дмитриевич родился в Селище 3 сентября 2000 года. Окончил местную школу, затем – Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище, где получил профессию оператора по обработке информации и программного обеспечения. Позже продолжил обучение в Винницком аграрном университете.

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Он отслужил срочную службу и после начала полномасштабной российской войны не остался в стороне, снова вступив в Вооруженные силы Украины.

Наш защитник прошел самые горячие точки войны на Николаевщине, Херсонщине, Донетчине. Сначала был в пехоте, затем стал оператором БпЛА. В последнее время занимал должность командира пулеметного взвода штурмовой специализированной роты одного из батальонов Сил обороны. Занимался подготовкой военнослужащих, передавая собственный боевой опыт другим воинам.

У него остались отец и мать, две старшие сестры и младший брат. "Он больше всего хотел, чтобы его младшему брату никогда не пришлось брать в руки оружие и переживать то, что выпало на его долю", – рассказали в горсовете.

''Война все ждет нашей крови'': на фронте погиб поэт и военный Алексей Дегтярев

Погиб Дегтярев Алексей Дмитриевич. Источник: Facebook Гниванского горсовета

Друзья рассказали, что Дегтярев любил проводить время на природе, готовить вкусные блюда, писать стихи и прозу, слушать музыку в наушниках.

"Среди написанного им осталось стихотворение, которое сегодня звучит особенно болезненно", – заявили в ОТГ. Далее цитируем (на языке оригинала):

Війна все ще чекає нашої крові

В окопах посеред ночі.

Я би віддав себе Одіну повністю,

Але поки триматися мушу

Поки сонце над нами палає,

120 вуха лоскоче,

Пам'ятай, боротьба ще триває

Тримай, бляха, стрій, поки серце робоче.

В темряві дотик холодної ночі,

Таємний лист, закривавлений почерк,

Перед очима твої ніжнії очі,

За барикадами – майбутнє пророче.

Воина проводили в последний путь 23 октября.

Как ранее писал OBOZ.UA, 27 октября, в первый день локального перемирия в Олешках и отдельных громадах Херсонщины, погиб военнослужащий Владимир Обертас, пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" ВМС ВС Украины. Он получил ранение в Херсоне в результате детонации вражеского взрывного устройства.

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