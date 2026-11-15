Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео
Ночью 15 ноября Россия нанесла удар по Черноморску в Одесской области. Повреждены энергетическая инфраструктура, административное здание и частные автомобили, а также жилые дома.
Пострадали шесть человек. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
Ночной удар по Черноморску
В ГСЧС Одесской области рассказали, что в результате ночной атаки на регион была повреждена энергетическая инфраструктура.
"В результате вражеского попадания существенные разрушения получило четырехэтажное административное здание, во дворе вспыхнули два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов", – говорится в сообщении.
Всего пострадали как минимум шестеро человек.
"В одной из квартир был заблокирован пострадавший мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую медицинскую помощь, вывели из дома и передали медикам... На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь шокированным местным жителям, чьи дома пострадали от взрывов", – добавили в ГСЧС.
Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября Россия нанесла удар по рынку в Черноморске.
Тогда погибли четверо человек, десять пострадали.