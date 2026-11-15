Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Минус еще 2230 оккупантов и более трех десятков ББМ за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях РФМинус еще 2230 оккупантов и более трех десятков ББМ за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях РФВ российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видеоВ российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видеоСША готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и "игроков"США готовят новый этап переговоров по Украине: Кушнер раскрыл детали и "игроков"Путин выдвинул ядерный ультиматум Британии – The TelegraphПутин выдвинул ядерный ультиматум Британии – The TelegraphОтражение воздушной атаки РФРоссия устроила новую дроновую атаку: силы ПВО сбили 106 из 132 вражеских БпЛА: есть последствия в областяхУкраинцы ищут "запасные" квартирыУкраинцы ищут "запасные" квартиры: где самый большой спросУкраинцам отключают мобильные номераУкраинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией ТрампИскусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуковИскусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
336
Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео
Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Ночью 15 ноября Россия нанесла удар по Черноморску в Одесской области. Повреждены энергетическая инфраструктура, административное здание и частные автомобили, а также жилые дома.

Пострадали шесть человек. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Ночной удар по Черноморску

В ГСЧС Одесской области рассказали, что в результате ночной атаки на регион была повреждена энергетическая инфраструктура.

"В результате вражеского попадания существенные разрушения получило четырехэтажное административное здание, во дворе вспыхнули два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов", – говорится в сообщении.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
18,6 т.
Воскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской области
18,6 т.
Воскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской области
Дарья ДуроваДарья Дурова
12,5 т.
Армия РФ ударила по объекту инфраструктуры на Черниговщине: есть погибшие и раненые
12,5 т.
Армия РФ ударила по объекту инфраструктуры на Черниговщине: есть погибшие и раненые
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
636
Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации
636
Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации
Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Всего пострадали как минимум шестеро человек.

"В одной из квартир был заблокирован пострадавший мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую медицинскую помощь, вывели из дома и передали медикам... На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь шокированным местным жителям, чьи дома пострадали от взрывов", – добавили в ГСЧС.

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Россия ударила по Черноморску в Одесской области

Войска РФ атаковали Черноморск: есть раненые, повреждена энергетическая инфраструктура. Фото и видео

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября Россия нанесла удар по рынку в Черноморске.

Тогда погибли четверо человек, десять пострадали.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаЧерноморскГСЧСпострадали украинцы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!