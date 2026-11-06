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Войска РФ сбросили 6 КАБов на Сумы: есть пострадавшие

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
942
Войска РФ сбросили 6 КАБов на Сумы: есть пострадавшие
Российские войска накрыли КАБами Сумы. Источник: Минобороны РФ

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Сумской общине, направив на ее территорию шесть управляемых авиабомб. Зафиксированы попадания в четырех локациях, под ударом оказались жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о трех пострадавших, одна из женщин получила тяжелые травмы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, удар был нанесен по территории общины, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Удар по Сумам произошел около 16:30

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар уточнил, что российская атака произошла около 16:30.

По предварительным данным, оккупанты применили шесть управляемых авиабомб. Попадания зафиксировали в четырех местах города и громады.

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Повреждения получили жилой сектор и гражданская инфраструктура. Информация о масштабах разрушений сейчас уточняется.

Войска РФ сбросили 6 КАБов на Сумы: есть пострадавшие

Воронка от КАБа в Сумах. Источник: t.me/kobzarartemsn

Есть пострадавшие, на местах работают службы

По информации начальника Сумской ОВА, в результате удара пострадали три человека. Одна женщина получила тяжелые травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Войска РФ сбросили 6 КАБов на Сумы: есть пострадавшие

Последствия атаки по Сумам. 6 ноября 2026 г. Источник: Суспільне Суми

На местах попаданий работают соответствующие службы. Продолжается обследование поврежденных территорий и ликвидация последствий российской атаки.

Данные о разрушениях и других последствиях удара уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы ночью 6 ноября атаковали Киевскую область. Три человека пострадали в Бориспольском районе, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

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