Войска РФ ударили по многоэтажке в Днепре: первые подробности
В воскресенье, 29 ноября, российские оккупационные войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом.
Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Также из-за атаки вспыхнул пожар.
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