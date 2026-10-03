Войска РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве: все подробности и видео

Россия продолжает террор против украинской столицы. Утром 3 октября враг нанес удар по Северному мосту в Киеве.

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На место выехали экстренные службы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Враг атаковал Северный мост

О прилете по еще одному мосту в столице мэр сообщил в 06:57 утра.

"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", – говорилось в сообщении.

Позже Кличко уточнил: на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса.

"Движение по мосту с левого на правый берег на данный момент перекрыто", – написал он в 07:39.

Враг нанес удар по мосту с помощью реактивного дрона: о том, что вражеская цель была нацелена именно на этот объект, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили в 06:37.

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Дрон враг запускал с севера через Черниговскую область.

Тем временем в сети начали появляться и быстро распространяться кадры с моментом удара.

Главные истории дня

Это уже не первый удар по мостам в Киеве запоследние дни.

До этого российские войска четыре раза наносили удары по Южному мосту. После ударов, нанесенных накануне, 2 октября, движение по мосту было остановлено, а в столице образовались огромные пробки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне, после заседания Совета обороны города, Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят движение по "зеленой" линии метро и в каком состоянии находится Южный мост