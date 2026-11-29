Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В Салтовском районе Харькова в результате удара вражеского дрона повреждены трамвай и муниципальный автобус. Пострадали трое людей, всех госпитализировали.

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Об атаке первым сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. На тот момент было известно о двух пострадавших. Позже начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что их количество выросло до трех. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сегодня, 29 ноября, в Немышлянском районе Харькова российские войска нанесли ракетный удар по почтовому терминалу. В результате атаки пострадали 11 человек, в том числе двое детей, а на территории объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил здание и два автомобиля, спасатели ликвидировали возгорание.

Еще одна масштабная атака на город произошла утром 26 ноября. Тогда российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом в Новобаварском районе. В результате удара погибла супружеская пара айтишников – 38-летний Валерий и 37-летняя Дарья. Дрон попал непосредственно в их квартиру, вместе с супругами погиб и их кот.

В тот же день российские войска атаковали главный корпус Национального аэрокосмического университета "ХАИ" в Киевском районе. Пострадали четверо сотрудников учреждения.