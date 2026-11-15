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"Крайне опасна": эксперт объяснил, какую угрозу для Украины несет российский "Рассвет"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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"Крайне опасна": эксперт объяснил, какую угрозу для Украины несет российский "Рассвет"
Спутник миссии SpaceX. Иллюстративное фото. Источник: gomspace.com

Российская спутниковая система связи "Рассвет" может помочь оккупантам обмениваться информацией на фронте и управлять ударными беспилотниками и крылатыми ракетами в режиме реального времени. Это создаст дополнительную угрозу для Украины, ведь враг сможет менять цели во время полета и атаковать, в частности, военные перевозки.

Об этом в эфире "Фабрики новин" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он подчеркнул, что развертывание системы пока сопровождается техническими проблемами, а полноценное покрытие территории Украины россияне планируют обеспечить до 2031 года.

Эксперт объяснил опасность "Рассвета" для Украины

"Ну, скажем, "Рассвет" – это система связи, которая обеспечит россиянам, во-первых, обмен тактической информацией на линии фронта и управление подразделениями на линии фронта. Сейчас, после того как их отключили от Starlink, для россиян это огромная проблема. А у нас есть такое управление, и у нас есть обмен информацией, у них нет", – объяснил Романенко.

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Эксперт добавил, что ранее российские военные преимущественно использовали мобильную связь для управления подразделениями, что давало украинским силам возможность перехватывать значительные объемы информации.

В свою очередь, система "Рассвет" может позволить оккупантам управлять дронами и крылатыми ракетами в режиме реального времени и менять их цели непосредственно во время полета. Это создаст дополнительную угрозу для передвижения по территории Украины, в частности для перевозки военной техники и важных грузов.

"Вот поэтому действительно система "Рассвет" для нас крайне опасна, хотя это не летальная система, а система связи. Но такая система, которая обеспечивает информацией массу летальных средств поражения – как на линии фронта, так и в глубоком тылу, практически над всей территорией Украины", – подчеркнул Романенко.

Россияне планируют усилить спутниковую систему

Однако, добавил эксперт, развертывание российской системы "Рассвет" пока сопровождается техническими трудностями. Во время двух запусков по 16 спутников у двух аппаратов не сработали должным образом двигательные установки, из-за чего они сгорели в атмосфере. Остальные спутники вместо запланированной высоты 800 км вышли лишь на орбиту около 508 км.

Сейчас система может обеспечивать связь лишь на отдельных участках территории Украины примерно в течение часа. Полноценного и стабильного управления ударными средствами поражения у россиян пока нет.

"Но они планируют до 31 года развернуть группировку почти из тысячи спутников. Пока у них планы скромные. Они хотят развернуть 250 спутников, и тогда вся территория Украины будет полностью охвачена связью", – сказал Романенко.

По его словам, украинские удары по предприятию по производству ракет-носителей, предназначенных для выведения спутников на орбиту, вызвали задержки с их запуском.

Россияне признали наличие проблем и уже работают над развертыванием новой, модернизированной версии системы – "Рассвет-4".

Напомним, в конце октября спутник "Рассвет-3" под номером 17 сгорел в плотных слоях атмосферы. Это уже второй космический аппарат альтернативы Starlink, потерянный с начала развертывания сети.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало подробную информацию о десятках российских и белорусских предприятий, привлеченных к созданию российского аналога Starlink. Разведке удалось собрать информацию почти о полусотне предприятий.

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