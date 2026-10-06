"Собственные ракеты для Patriot у нас появятся не раньше чем через полтора года": генерал Романенко рассказал, что нужно Украине для быстрого завершения войны

Украине необходимо производить собственную мощную баллистику и укрепить свой противоракетный потенциал. Именно это поможет быстрее положить конец полномасштабной войне.

Видео дня

"Все остальное – переговоры и т. п. – это дипломатические игры", – заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. В интервью OBOZ.UA он не исключил, что эта зима может стать последней зимой войны, но чтобы это случилось, нужно развивать оборонный комплекс.

"Это сила, которая позволит удержать позиции, несмотря на обстрелы, и удержать фронт. В совокупности эти факторы – наша баллистика, наша противоракетная оборона и наша стойкость на земле – приведут к тому, что Путин все-таки будет вынужден перейти к переговорам о фактическом прекращении боевых действий", – предположил эксперт.

Также он прокомментировал ситуацию с противоракетной обороной. Романенко считает, что изготовленные Украиной боеприпасы для Patriot (PAC-2 или PAC-3) даже при наличии лицензии США появятся на вооружении не раньше, чем через полтора года.

"Если это вообще произойдет, ведь Трамп многое обещал, но мало что сделал. За это нужно бороться", – отметил генерал-лейтенант.

Романенко напомнил, что Германия запустит производство антибаллистических ракет почти через три года после подписания контракта, причем не PAC-3, а PAC-2.

РЕКЛАМА

В январе 2024-го НАТО заключило масштабный контракт с совместным предприятием COMLOG (созданным немецкой MBDA Deutschland и американской Raytheon) на производство до 1000 ракет PAC-2 для нужд Германии, Нидерландов, Румынии и Испании. Запуск конвейера запланирован на конец 2026 года.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС немедленно предоставить Украине ракеты-перехватчики из своих собственных армейских резервов. Но, как отметил Романенко, это "касается средств для борьбы со второй волной".

Главные истории дня

"Конечно же, пока мы занимаемся своими разработками, производством и наращиванием объемов, нам необходимо использовать все, что есть у европейцев и других наших союзников", – сказал он.

Полный текст нашего интервью с Игорем Романенко можно найти по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, война США с Ираном существенно сократила запасы американских ракет Tomahawk и Patriot. Оборонные компании Соединенных Штатов тратят миллиарды на строительство заводов и наращивание объемов выпуска продукции, чтобы пополнить склады. Но, по данным The Wall Street Journal, восстановление арсеналов может длиться годами.