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Огнемет на НРК: в ГУР показали новую систему для уничтожения оккупантов. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
3,4 т.
Огнемет на НРК: в ГУР показали новую систему для уничтожения оккупантов. Видео
НРК TerMIT. Источник: иллюстрационное фото Tencore

Украинские защитники из подразделения "Братство", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины, испытывают новый наземный роботизированный комплекс. Этот НРК необычен тем, что он вооружен огнеметами.

К испытаниям присоединился журналист Фарид Шарафмал. Скоро он обещает ответить на вопрос, что будет, если установить огнемет на наземный роботизированный комплекс. А пока новый НРК демонстрирует разведчик с позывным "Фотограф".

Сгорает полностью

Очевидно, огнеметная система на НРК оснащена специальными боеприпасами.

"Когда этот боеприпас залетает, он создает очень высокую температуру в радиусе поражения. И просто живая сила врага за счет температуры уничтожается, сгорает полностью", – рассказывает "Фотограф".

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Военные пока не раскрывают, что это за НРК и боеприпасы. Однако роботизированный комплекс визуально очень похож на TerMIT 2.0. Известно, что этот НРК с сентября текущего года испытывают украинские воины.

Новинка от Tencore

Deftech-компания Tencore представила новый боевой модуль для своего НРК TerMIT 2.0 еще летом 2026 года. Он объединяет 8 реактивных пехотных огнеметов РПВ-16 и сейчас проходит испытания.

Комплекс оснащается термобарическими огнеметами РПВ-16 калибра 93 мм. Прицельная дальность стрельбы составляет до 600 м, а максимально возможная – до километра.

Новый модуль создают для поражения россиян в блиндажах и городской застройке и уничтожения легкой техники. Из него можно вести как одиночную стрельбу, так и выпускать полный пакет боеприпасов.

НРК имеет 3-уровневую систему предохранителей. Его также разрабатывают для будущей интеграции с модулем ИИ, чтобы задачи можно было выполнять под воздействием вражеской РЭБ.

Сейчас продукт находится на стадии раннего прототипа и прошел первые полигонные испытания, утверждают в Tencore.

О ком речь

"Спецподразделение Тимура" – это элитное подразделение специального назначения в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, созданное в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Подразделение носит название по позывному своего командира, офицера ГУР "Тимура".

Подразделение выполняет сложные боевые и специальные операции в тылу врага, на самых горячих направлениях на линии фронта и в украинских акваториях (в частности, освобождение острова Змеиный, операции на "вышках Бойко" и другие).

В состав объединения входят различные тактические группы и добровольческие формирования. Среди них и батальон "Братство", добровольческое подразделение, основанное украинским писателем и общественным деятелем Дмитрием Корчинским. Также в структуры "Спецподразделения Тимура" входят подразделения "Стугна", "Химера", Российский добровольческий корпус и другие.

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