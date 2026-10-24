Враг атаковал инфраструктуру в Днепре и Запорожье: есть раненые

В субботу, 24 октября, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры Днепра и Запорожья. Известно, что в результате атак есть пострадавшие. В Запорожье предварительно ранены два человека, а в Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области – четверо.

Видео дня

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Также информацию об атаке предоставил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

В Покровской громаде Никопольского района в результате удара российского беспилотника пострадали трое взрослых и ребенок. Все четверо были госпитализированы.

14-летнего мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии также находится 46-летний мужчина. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

В Днепре российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. Информацию о последствиях удара сейчас уточняют. Жителей призвали оставаться в безопасных местах, поскольку угроза для города сохраняется, – до отбоя воздушной тревоги.

РЕКЛАМА

В Запорожье под удар попал объект инфраструктуры. Ранения получили 2 человека. Также повреждены автомобили.

18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще 2 человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. Недавно враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область. Пятеро человек получили ранения.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупационные войска обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атаки погибли пятеро человек.