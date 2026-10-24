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Враг атаковал инфраструктуру в Днепре и Запорожье: есть раненые

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
357
Враг атаковал инфраструктуру в Днепре и Запорожье: есть раненые
Российский дрон, иллюстративное фото

В субботу, 24 октября, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры Днепра и Запорожья. Известно, что в результате атак есть пострадавшие. В Запорожье предварительно ранены два человека, а в Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области – четверо.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Также информацию об атаке предоставил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

В Покровской громаде Никопольского района в результате удара российского беспилотника пострадали трое взрослых и ребенок. Все четверо были госпитализированы.

Враг атаковал инфраструктуру в Днепре и Запорожье: есть раненые

Никополь. Источник: DeepState.

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В Днепре российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. Информацию о последствиях удара сейчас уточняют. Жителей призвали оставаться в безопасных местах, поскольку угроза для города сохраняется, – до отбоя воздушной тревоги.

В Запорожье под удар попал объект инфраструктуры. Ранения получили 2 человека. Также повреждены автомобили.

18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще 2 человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. Недавно враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область. Пятеро человек получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупационные войска обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атаки погибли пятеро человек.

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