Враг атаковал Ивано-Франковск: есть погибший, вспыхнул пожар

Российская оккупационная армия вечером 8 октября обстреляла Прикарпатье. В Ивано-Франковске из-за падения обломков беспилотника возник пожар; известно об одной жертве.

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Это подтвердил мэр Руслан Марцинкив, который раскрыл некоторые детали в Facebook. "К сожалению, имели атаку на Ивано-Франковск "Шахедом", – рассказал чиновник.

По его словам, ПВО сбила вражеский дрон-камикадзе, но обломки повредили хозяйственное здание на территории города. "К сожалению, есть погибшее гражданское лицо... Сторож, который охранял это здание. Вечная ему память", – сказал Марцинкив.

Глава ОГА (ОВА) Светлана Онищук на своем канале в Telegram добавила, что на месте обстрела работу начали все соответствующие службы.

"Прошу этой ночью особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасном месте. Берегите себя и своих близких", – призвала Онищук.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина готовит ряд мер в ответ на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны. Об этом сообщил Владимир Зеленский, который в четверг, 8 октября, заслушал доклады руководителя Службы безопасности Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.