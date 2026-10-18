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Враг атаковал мирных жителей в Изюме, когда они спали: повреждены дома, трое раненых

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Враг атаковал мирных жителей в Изюме, когда они спали: повреждены дома, трое раненых
Враг атаковал мирных жителей в Изюме. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Ночью 18 октября российская террористическая армия нанесла удар по городу Изюм Харьковской области. Мишенью врага стали жилые дома.

В результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской власти, около полуночи 18 октября враг нанес удар по городу Изюм. По предварительным данным, путинская армия применила реактивную систему залпового огня.

Попадание ракет из РСЗО зафиксировано на территории частного домовладения в районе Нижнего города. В результате вражеской атаки, по предварительным данным, повреждено более 10 частных домовладений.

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По состоянию на утро было известно о трех пострадавших гражданских лиц, им оказана необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Враг атаковал мирных жителей в Изюме, когда они спали: повреждены дома, трое раненых

Последствия террора. Источник: Изюмская городская администрация

Враг атаковал мирных жителей в Изюме, когда они спали: повреждены дома, трое раненых

Враг атаковал Изюм. Источник: deepstatemap

Напомним, 17 октября российская террористическая армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей, среди них – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA,  вечером 17 октября в Полтаве раздались громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще четверо – получили ранения.

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