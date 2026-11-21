Российские оккупационные войска поздно вечером 20 ноября нанесли несколько воздушных ударов по Ровненской области. Под атакой в регионе оказалось гражданское предприятие, где из-за удара захватчиков пострадал один человек.

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Об этом сообщил глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль. Чиновник также отметил, что из-за вражеской атаки 50 населенных пунктов области остались без электричества.

Удар по Ровненской области 20 ноября

О первом воздушном ударе вечером в пятницу Александр Коваль сообщил в 22:00.

"Гражданское предприятие подверглось удару во время очередной вражеской атаки на Ровненскую область. По предварительной информации, один человек ранен. Представители соответствующих служб работают на месте происшествия", – отметил чиновник и показал атакованное предприятие.

А уже около полуночи Александр Коваль отметил, что 50 населенных пунктов "обесточены в результате вражеской атаки на Сарненщину".

Глава ОВА также добавил, что "постоянные тревоги не позволяют энергетикам оперативно ликвидировать последствия удара". В этот момент в районе снова была объявлена тревога.

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Российские обстрелы 20 числа

Также вечером 20 ноября в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Город атаковали баллистическими ракетами и дронами. Причем во время спасательных работ российские террористы нанесли по городу еще два повторных удара.

В результате обеих атак по городу два человека погибли, более 40 получили ранения.

Удар российские войска нанесли и поблизости от многоэтажного жилого дома в Космическом районе Запорожья. В результате атаки были повреждены многоквартирные дома, автомобили и продуктовый магазин. Здесь среди пострадавших один ребенок, а число раненых уже выросло до 17 человек.

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И, к сожалению, это далеко не единственные российские удары по мирным гражданам Украины за прошедшую пятницу.