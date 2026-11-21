Российские оккупанты вечером, 20 ноября, нанесли удар по Житомирской области. Целью врага стал объект гражданской инфраструктуры в Коростенском районе.

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В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Российский террор продолжается

"Вчера вечером российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Коростенском районе… Два человека пострадали и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки загорелись легковой и грузовые автомобили. Кроме того, повреждены два здания.

Пожар оперативно потушили подразделения ГСЧС. После этого спасатели обследовали территорию, чтобы проверить последствия удара.

К ликвидации возгорания и проведению работ привлекли 20 спасателей и пять единиц специальной техники.

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Со своей стороны начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко добавил, что помимо Коростенского района враг бил и по Звягельскому. Войска РФ атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

"Пострадали два человека, один из них – иностранный гражданин. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь", – написал чиновник.

Главные истории дня

Напомним, вечером 20 ноября Россия атаковала Кривой Рог. Во время спасательных работ российские террористы нанесли еще два повторных удара. В результате атаки есть погибшие. Ранения получили более 50 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 ноября российские войска снова атаковали Запорожье. Под удар попал один из городских детских садов, также вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Травмы получил один человек.