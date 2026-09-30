В сентябре российские войска увеличили количество реактивных беспилотников, которыми атакуют Украину. По состоянию на 29 сентября их уже запустили 3177 — это больше, чем за весь август, когда было зафиксировано 2850 таких дронов.

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Об этом рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телевидения. По его словам, россияне атакуют Украину волнами, а одним из главных направлений их ударов являются Киев и Киевская область.

Россия увеличила количество реактивных дронов

"Дронов у нас в этом месяце уже больше, чем всего за предыдущий. Сегодня 29-е число, противник продолжает атаковать. У нас за август было 2850 реактивных БПЛА, в этом месяце — уже 3177", — сказал Игнат.

По его словам, это свидетельствует осущественном увеличении количества реактивных беспилотников, которые Россия использует во время атак.

Наибольшее внимание российские войска сейчас уделяют Киеву и Киевской области. В то же время под постоянными ударами остаются Харьков, Одесса, Николаев, Сумы, Херсон и Днепр. По словам пресс-секретаря, в эти города часто долетают "бандероли" – так Игнат назвал российские ударные средства, преодолевающие значительные расстояния.

Часть воздушных атак Россия направляет и на запад Украины. Реактивные дроны также время от времени долетают до отдаленных от фронта районов.

Для борьбы с дронами нужны дополнительные ракеты

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Игнат отметил, что Украине требуется большее количество ракет для систем Patriot и других наземных комплексов, которые используются для борьбы с реактивными беспилотниками и российской баллистической ракетой.

В то же время Силы обороны ожидают от украинских производителей новых решений, которые можно будет быстро запустить в серийное производство.

"Если учитывать массовость атак, то, конечно, нам нужны новые средства, которые смогут быть эффективными и давать тот результат, которого мы ожидаем", — сказал пресс-секретарь.

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По его словам, Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны ожидают от украинского оборонно-промышленного комплекса как можно более быстрых решений, чтобы их можно было масштабировать и передавать военным, которые ежедневно защищают украинское небо.

Поддержка Украины не должна прекращаться

Для отражения российских атак Украина сейчас использует, в частности, тактическую авиацию – истребители F-16 – и наземные системы ПВО, если для них есть необходимые ракеты.

Игнат отметил, что партнеры уже помогают Украине отдельными партиями боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Однако этой помощи хватит лишь на определённое время, поэтому поддержка должна продолжаться.

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"Этот процесс не должен останавливаться в плане поддержки Украины", — подчеркнул пресс-секретарь.

В то же время, по его словам, против реактивных беспилотников могут эффективно действовать переносные зенитно-ракетные комплексы, если дрон попадает в зону их поражения.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия может усилить массированные удары по Украине зимой 2026–2027 годов, чтобы заставить Киев согласиться на капитуляцию. Именно поэтому Кремль делает ставку на одновременное использование баллистических ракет и большого количества реактивных дронов. Об этом говорится в отчете ISW.

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Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал ЕС присоединиться к финансированию средств перехвата российских реактивных дронов. Кроме того, Киев обратился к партнерам с просьбой предоставить ракеты "воздух-воздух", ПЗРК и боеприпасы для истребителей F-16.

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